En apenas cuatro días, la nafta subió hasta $57: la premium ya superó los $2.000 en San Juan

El precio de los combustibles en Argentina continúa en alza y San Juan no es la excepción. En las últimas horas, un nuevo incremento volvió a impactar en los surtidores, generando preocupación entre los consumidores y encendiendo las alarmas en sectores clave como el transporte y la logística.

El relevamiento realizado en una estación de servicio de Capital confirmó que los combustibles registran una nueva suba durante marzo, en un contexto marcado por factores internacionales que escapan al control del mercado local. Según explicaron fuentes del sector, el conflicto en Medio Oriente sigue presionando los precios del petróleo a nivel global, lo que termina trasladándose a los valores que los conductores sanjuaninos pagan en los surtidores.

La comparativa con el viernes 13 de marzo

El nuevo incremento se vuelve más elocuente al comparar los valores actuales con los que regían apenas unos días atrás. El viernes 13 de marzo, los precios en las estaciones de servicio de San Juan eran significativamente más bajos que los registrados en las últimas horas.

En ese momento, la nafta súper se conseguía a $1859, mientras que hoy trepó a $1908, lo que representa una diferencia de $49 en apenas cuatro días. La nafta Infinia, por su parte, pasó de $1977 el viernes a los actuales $2034, superando por primera vez la barrera de los $2000 y marcando un incremento de $57.

En el segmento del gasoil, la suba también fue considerable. El diésel 500 aumentó de $1936 a $1987, con una diferencia de $51, mientras que el diésel Infinia trepó de $2077 a $2131, registrando el salto más pronunciado del período, con un aumento de $54 en tan solo cuatro días.

Los nuevos valores en San Juan

El impacto de esta nueva suba se refleja en todos los segmentos de combustibles. La nafta súper pasó de $1835 a $1908, evidenciando un incremento que se suma a los aumentos registrados en los últimos meses. Por su parte, la nafta premium o Infinia ya superó el techo de los $2.000, al ubicarse en $2034, cuando anteriormente costaba $1955, marcando un nuevo piso histórico para los combustibles de mayor calidad.

En el caso del gasoil, las subas también fueron significativas. El diésel 500 subió de $1909 a $1987, mientras que el diésel Infinia trepó de $2047 a $2131, consolidando la tendencia alcista en todos los segmentos y profundizando el impacto en el transporte de cargas y pasajeros.

Preocupación y efecto en cadena

Este nuevo ajuste vuelve a golpear de lleno en la economía diaria de los sanjuaninos, no solo de aquellos que utilizan vehículos particulares para movilizarse, sino también del transporte público y la logística de mercaderías. El aumento del combustible tiene un peso clave en la estructura de costos de múltiples actividades económicas, por lo que se teme un efecto en cadena sobre otros precios en las próximas semanas.

En un escenario donde los costos de movilidad resultan determinantes, la incertidumbre crece entre los consumidores y los empresarios del sector. Desde las estaciones de servicio advierten que el mercado se encuentra condicionado por la volatilidad internacional y no se descartan nuevas subas en el corto plazo, en un contexto global marcado por la inestabilidad geopolítica y las fluctuaciones en el precio del crudo.