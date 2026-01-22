La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso a disposición del público una subasta de cajas fuertes incautadas, que se realizará el martes 3 de marzo a las 11 de la mañana, con un catálogo de seis unidades de distintas marcas y niveles de seguridad, cuyos valores de base parten desde $250 000.

Los interesados podrán participar de forma remota a través de la plataforma de subastas del Banco Ciudad, donde se encuentra publicada la Subasta N.º 3796 con todos los lotes disponibles y sus características técnicas.

Para poder ofertar en el remate es necesario registrarse en el portal de subastas del Banco Ciudad, crear una cuenta o iniciar sesión si ya está habilitada, e inscribirse en la subasta específica antes de que cierre el plazo habilitado, que generalmente se da hasta 48 horas antes del inicio del acto.

Quienes deseen concretar ofertas deben aceptar las condiciones de venta y, en muchos casos, depositar una garantía o caución previa, cuyo monto y forma de pago se detallan en la sección de condiciones de cada remate.

La modalidad de subasta electrónica permite a cualquier persona mayor de edad en Argentina participar desde cualquier punto del país, siempre que cumpla con los requisitos de inscripción y depósito de garantía.

Además de estas cajas fuertes, ARCA realiza de manera periódica otros remates de bienes incautados —como dispositivos electrónicos, celulares o productos diversos— también a través de la plataforma del Banco Ciudad, con condiciones similares de inscripción y puja online.