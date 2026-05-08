En la búsqueda de generar espacios de encuentro y reflexión, se presentó el conversatorio "Entre Mujeres", una propuesta diseñada para que las emociones y los pensamientos puedan fluir libremente en un marco de sororidad. La iniciativa invita a las sanjuaninas a realizar una pausa en la rutina para conectarse con su interior desde una perspectiva diferente, utilizando técnicas dinámicas y creativas.

El espacio, coordinado por la Lic. Verónica Bendersky, se plantea como un lugar de reflexión creado y construido por mujeres. Bajo la premisa de la escucha activa y respetuosa, el objetivo es que cada participante pueda redescubrirse y reinventarse en compañía de otras, en un ambiente donde no existen juicios sobre lo que se piensa o se siente.

Durante el conversatorio se trabajará sobre dos interrogantes fundamentales: "¿Cómo soy?" y "¿Cómo me percibo?". A partir de estas preguntas, se promoverá un intercambio de ideas, experiencias y creencias en plena libertad, fomentando lo que la organización denomina "plena sororidad": la validación de la historia de cada mujer sin necesidad de determinar qué está bien o mal.

La actividad cuenta con cupo reducido y se desarrollará en dos jornadas matutinas, ambas comenzando a las 9 horas. Los encuentros están programados para el sábado 9 de mayo y el sábado 16 de mayo, este último destinado a mujeres mayores de 30 años.

Aquellas interesadas en participar u obtener mayor información sobre el lugar del encuentro pueden comunicarse vía mensaje al número 2645103100.