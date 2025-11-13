Una de las fábricas más reconocidas del sector textil, Textilana, fabricante de la tradicional marca de pulóveres Mauro Sergio, enfrenta una crisis profunda y decidió suspender a 170 trabajadores en su planta de Mar del Plata. La medida, que se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026, fue acordada en el marco de una audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo.

La empresa argumentó una fuerte caída de ventas y dificultades económicas que impiden sostener la producción. Tras intensas negociaciones con la comisión interna, se acordó que los trabajadores suspendidos perciban el 78% del salario y que el aguinaldo se pague en dos cuotas, en lugar de tres.

Según el delegado gremial Mauro Galván, el acuerdo se aceptó “por miedo a un cierre total”. “Dentro de lo malo, es lo menos malo. Hay suspensiones que ni siquiera se pagan”, explicó. Galván recordó que algunos empleados tienen hasta 40 años de antigüedad y comparó la situación con épocas de auge: “Antes había 1.200 trabajadores; hoy quedan 240”.

La textil, fundada hace décadas, fue símbolo de la industria nacional y llegó a exportar gran parte de su producción. Sin embargo, la actual coyuntura económica y la competencia de productos importados profundizaron la crisis.

“Es una situación horrible. Por decisiones políticas y económicas del Gobierno, se está destruyendo la industria textil”, lamentó el representante de los trabajadores.