Taylor Swift es la artista del momento. Junto a su The Eras Tour, concierto que reúne su paso en la industria musical resumiendo sus 10 discos, llegará a la Argentina. Causó furor en los swifties. Tan así, que los fans agotaron tres funciones en solo minutos. Muchos se quedaron con las ganas de ir al concierto, pero tendrán la oportunidad de verlo a través de la película que estará disponible en algunos cines del país a partir de este 13 de octubre. En San Juan, el gerente de Play Cinema, Juan Godoy, comentó a DIARIO HUARPE que la función no estará disponible en San Juan, pero sí en Mendoza. No obstante, no negó ni afirmó que luego de su fecha de estreno, podría darse el arribo del film a la provincia.

Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989, Reputation, Lover, Folklore, Evermore, Midnights. Los 10 discos de Taylor que están encapsulados en un solo concierto será sin dudas uno de los títulos más taquilleros del mes de octubre y los fans están a la espera por comprar las entradas. La gran cuestión es: ¿Cuánto costaría viajar a la vecina provincia a ver la función?

Poster oficial del concierto The Eras Tour que pasará en el mes de noviembre por Argentina.

Si se cuenta con un vehículo propio, se abaratarán los costos, pero en caso de que el traslado deba ser en colectivo, el costo sería otro. Debido a la cercanía de la provincia, se puede fácilmente ir y volver en el día, dependiendo la función a la que se acceda. El pasaje de San Juan a Mendoza tiene un valor de $7.000 solamente de ida, por lo que costará $14.000 el viaje.

Con respecto al valor de las funciones varía dependiendo las comodidades. En Cinépolis de Mendoza, que cuenta con dos sedes, una en el Mendoza Plaza Shopping y otra en Arena Maipú, las funciones son 2D y el valor es de $5.800 por persona. En Cinemark Mendoza, ubicado en el Palmares Shopping, las funciones se dividen en: XD + Confort, 2D y 2D +Confort. La primera de ellas es la más costosa y tiene un precio de $7.500. En el otro caso es el mismo valor que en el Cinépolis.

Funciones:

Cinépolis Mendoza Plaza Shopping: 18:00 – 18:30 – 22:00 horas.

Cinépolis Arena Maipú: 18:00 – 18:30 – 22:00 horas.

Cinemark Mendoza: XD + Confort disponible a las 18:00 y 21:30 horas. Función 2D disponible a las 19:00 – 20:00 – 22:30 horas. Función 2D + Confort disponible a las 19:30 y 23:00 horas.

Posteriormente a la salida del cine, y pensando en el regreso a la provincia, el último colectivo con destino a San Juan sale desde la terminal de ómnibus a las 21:30 horas. Los que estén jugados con el tiempo o salgan de la sala después de ese horario, tendrán que tener en cuenta quedarse una noche en hotel o en la casa de un conocido y eso ya sería un presupuesto aparte.