La polémica arbitral volvió a instalarse en una noche caliente de Copa Libertadores en la Bombonera. Boca empató 1-1 frente a Cruzeiro y quedó obligado a definir su clasificación a octavos de final en la última fecha, aunque gran parte de la bronca xeneize estuvo centrada en las decisiones del árbitro venezolano Jesús Valenzuela y del VAR.

El foco principal de las protestas apareció sobre el cierre del encuentro. Primero, el VAR anuló el gol de Miguel Merentiel por una supuesta mano previa de Milton Delgado y, segundos después, Boca reclamó un penal por una mano de Lucas Romero dentro del área que no fue revisada antes del pitazo final.

En ese contexto, el entrenador de Cruzeiro, el portugués Artur Jorge, fue consultado en conferencia de prensa sobre la jugada más discutida de la noche y eligió responder con ironía y cautela. “No he tenido la oportunidad de ver ninguna jugada. Estuve un rato en el vestuario y luego vine aquí”, expresó cuando le preguntaron específicamente por la mano no sancionada a Romero.

Lejos de sumarse a las críticas contra el arbitraje, el DT brasileño sorprendió al respaldar públicamente la actuación de Valenzuela. “Toda la expectativa para este partido, toda la tensión que se había acumulado desde el partido en Belo Horizonte, el arbitraje estuvo a la altura de las exigencias del juego”, sostuvo el técnico portugués.

Las declaraciones generaron aún más malestar entre los hinchas de Boca, que ya venían cuestionando varios fallos arbitrales en los cruces recientes ante Cruzeiro. Semanas atrás, el club había manifestado su enojo por la expulsión de Adam Bareiro en Brasil y por otras jugadas polémicas que tampoco fueron revisadas por el VAR.

Con el empate en la Bombonera, el Grupo D de la Copa Libertadores quedó completamente abierto. Boca llegará a la última fecha obligado a conseguir un resultado positivo ante Universidad Católica para evitar una eliminación temprana del certamen continental.