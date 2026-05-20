Desvalijaron la casa del hermano de la Tota Santillán en plena investigación

El caso por la muerte de la Tota Santillán sumó un capítulo de mucha tensión. Walter Horacio Carías, hermano del recordado animador, vivió una situación límite cuando delincuentes entraron a su propiedad ubicada en la localidad de Luján.

Lo que parecía ser un hecho de inseguridad más en la provincia de Buenos Aires terminó revelando detalles que preocupan al entorno familiar y a la justicia. Este es el segundo robo que el hombre sufre en un periodo de dos meses, lo que incrementa el clima de sospecha sobre los motivos detrás del ataque.

La noticia se conoció a través del periodista Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live. El comunicador detalló la gravedad de lo ocurrido al expresar que "me acaban de informar que desvalijaron la casa del hermano de la Tota Santillán".

Según la información brindada, los asaltantes actuaron con una impunidad total y vaciaron la vivienda por completo tras romper todo a su paso. Etchegoyen agregó que "en plena investigación Walter Horacio Carias sufrió un nuevo robo en dos meses y en este caso desvalijaron todo pero los detalles son estremecedores: lo único que dejaron los delincuentes fueron dos remeras de la Tota que aparece en una foto con hermano".

Para la familia, el robo tiene una conexión directa con la causa judicial que busca esclarecer el fallecimiento del conductor, la cual fue reabierta recientemente por la fiscalía debido a nuevos indicios. Walter Carías fue tajante al señalar que "buscaban el pendrive" que contendría datos fundamentales sobre supuestas amenazas de muerte que recibió el artista antes de morir.

Sobre este punto, Etchegoyen amplió que "esto acaba de pasar en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Luján. Rompieron todo, pelaron la casa y me dice la familia que no fue cualquier robo porque buscaban el pendrive que puede ser clave para la investigación".

Actualmente, se intenta recolectar material de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables de pelar la vivienda. El impacto emocional sobre el hermano del artista es muy fuerte debido al hostigamiento que perciben. El conductor del ciclo radial cerró su intervención manifestando que "es todo muy extraño.

El hermano de la Tota está en shock. Veremos si se puede acceder a alguna cámara en la cuadra del domicilio pero esto pone en alerta la investigación de la muerte de la Tota que sigue abierta". La investigación continúa bajo la atenta mirada de los fiscales mientras se intenta dar con el paradero de los objetos sustraídos.