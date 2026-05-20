Marcelo Tinelli se contactó con un mega famoso para sumarlo al Bailando

En pleno movimiento de nombres para lo que muchos describen como una etapa final del histórico formato de Marcelo Tinelli, surgió un contacto que generó mucha sorpresa. Maxi López reconoció que el conductor se comunicó con él para sumarlo a una nueva etapa laboral. Aunque muchos pensaron en la pista de baile más famosa del país, el deportista se encargó de aclarar que el rumbo es muy diferente.

En una charla con un móvil para Resumido, el exfutbolista no dio vueltas al ser consultado sobre los rumores de su posible participación. "Me llamó Marcelo", confesó para confirmar que el vínculo existe y es directo.

Sin embargo, para frenar las especulaciones sobre su destreza rítmica, fue tajante sobre el contenido de la charla. "No fue para ese programa, es otra cosa", explicó al marcar distancia con el certamen que prepara su vuelta con un jurado histórico y figuras bomba.

A pesar de la insistencia por conocer los detalles de lo que se traen entre manos, López prefirió mantener el misterio absoluto sobre el contenido de la conversación. Con un tono relajado y una leve sonrisa que dejó abierta la intriga, admitió que el diálogo no está cerrado y continúa en desarrollo.

"Estamos hablando", agregó sin profundizar en qué tipo de proyecto lo uniría al histórico conductor. Por ahora, lo único concreto es que hubo un llamado y que las negociaciones están en una etapa inicial sin definiciones públicas.