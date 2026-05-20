Amas de Casa reclamó ante la Defensoría del Pueblo por posibles quitas en Zona Fría

La Asociación Amas de Casa del País en San Juan presentó este miércoles una nota ante la Defensoría del Pueblo para expresar su preocupación por los posibles cambios en el régimen de Zona Fría y el impacto que tendría sobre miles de familias sanjuaninas. La entidad advirtió que una eventual modificación del esquema dejaría sin descuentos en la tarifa de gas a más de 117.000 usuarios en la provincia.

La presentación fue realizada por la presidenta de la organización en San Juan, Laura Vera, junto a integrantes de la multisectorial y otras organizaciones sociales. El planteo también será enviado a los diputados nacionales que representan a San Juan en el Congreso, donde este miércoles se debatirá la continuidad del beneficio.

“Es una preocupación grande que tenemos con este tema porque quedarían fuera más de 117.000 beneficiarios, es decir familias que hoy obtienen un descuento entre el 50% y el 30% en sus boletas de gas”, afirmó Vera en diálogo con DIARIO HUARPE.

La dirigente explicó que el reclamo apunta a evitar que se elimine la ampliación del régimen que incorporó a distintos departamentos sanjuaninos como zonas frías. Según indicó, el impacto recaería especialmente sobre hogares del Gran San Juan y alrededores que cuentan con conexión a gas natural.

Desde la entidad señalaron que el aumento sostenido de los servicios básicos viene deteriorando la economía familiar. “Los alimentos aumentan, sí, pero lo que más están aumentando son los servicios: energía eléctrica, gas, agua e internet”, sostuvo Vera. Y agregó: “Eso hace que exista un endeudamiento muy grande que las familias no están pudiendo sostener”.

La titular de Amas de Casa del País aseguró que muchas personas recurren a créditos o planes de pago para afrontar las facturas mensuales. “Se sacan préstamos para pagar servicios o alimentos y después se sacan préstamos para pagar esos préstamos”, afirmó.

Trabajo con el EPRE y subsidios eléctricos

Además del reclamo por Zona Fría, Vera confirmó que la organización viene trabajando junto al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) por el impacto de los nuevos esquemas de subsidios energéticos.

Según explicó, la eliminación de las categorías N1, N2 y N3 y su reemplazo por subsidios focalizados dejó a muchas familias fuera del beneficio sin que lo advirtieran previamente. “Muchas familias no saben que han quedado fuera del subsidio a pesar de haber estado en el esquema anterior. Entonces eso hace que sus boletas se hayan duplicado o aumentado mucho el valor”, indicó.

Vera remarcó que, una vez perdido el subsidio, el sistema no contempla recuperos retroactivos. “Si le llegó una boleta de $200.000 y no correspondía, lo único que se puede hacer es modificar la situación de ahora en adelante”, explicó.

La dirigente también planteó que el consumo energético debe analizarse según las condiciones de cada hogar. “En los hogares más vulnerables las boletas llegan más caras, pero no porque la familia derroche, sino porque no tiene los artefactos adecuados para cuidar el consumo”, señaló.

El debate por el régimen de Zona Fría se desarrollará este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación. En San Juan, el esquema actualmente alcanza a unos 120.000 usuarios con descuentos de entre el 30% y el 50% en la tarifa de gas.