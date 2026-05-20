Las cadenas mayoristas reforzaron durante mayo sus estrategias comerciales con promociones agresivas, descuentos y reintegros para intentar recuperar ventas en un contexto marcado por la retracción del consumo. En distintos puntos del país, supermercados del sector ofrecen rebajas de hasta el 40% en productos seleccionados, beneficios con billeteras virtuales y cuotas sin interés.

Las promociones alcanzan principalmente a rubros de alta demanda cotidiana, como alimentos secos, bebidas, artículos de limpieza, perfumería y productos congelados. Según relevamientos del sector, muchas familias comenzaron a priorizar las compras mensuales en mayoristas para reducir gastos frente a la persistente inflación y la pérdida del poder adquisitivo.

Entre las principales cadenas que participan de las promociones aparecen Maxiconsumo, Vital, Makro, Yaguar y Diarco, que durante mayo aplican descuentos especiales según días específicos, medios de pago y volumen de compra. Algunas ofertas incluyen segundas unidades al 70%, rebajas directas en cajas cerradas y beneficios acumulables con bancos y billeteras digitales.

En el caso de Diarco, por ejemplo, se ofrecen descuentos de hasta 40% en productos seleccionados y promociones bancarias con reintegros adicionales. Makro y Vital, en tanto, mantienen campañas de precios especiales para clientes minoristas, un segmento que creció significativamente en los últimos meses.

Las cadenas también detectaron un cambio en los hábitos de consumo. Según datos del sector, creció la compra planificada y aumentó el interés por marcas alternativas, formatos familiares y promociones por cantidad. En paralelo, muchos consumidores utilizan aplicaciones y redes sociales para comparar precios antes de concretar las compras.

El escenario se da en un momento complejo para el consumo masivo. Informes privados y mediciones de consultoras económicas muestran que las ventas en supermercados y autoservicios continúan por debajo de los niveles registrados en años anteriores, pese a cierta desaceleración de la inflación mensual.

Frente a ese panorama, las promociones y descuentos se transformaron en una herramienta central para atraer clientes. Los especialistas recomiendan comparar precios, revisar topes de reintegro y aprovechar jornadas específicas de descuentos bancarios para maximizar el ahorro en compras mensuales.