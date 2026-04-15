Tinelli se cansó de Milett Figueroa y reveló la verdad de su separación

Marcelo Tinelli decidió hablar públicamente para validar el cierre de su historia de amor con Milett Figueroa. Durante una participación en el programa de streaming Ya fue todo, el conductor se mostró sorprendido ante las grabaciones de su expareja que circulaban en las plataformas digitales. Al ser consultado sobre el material audiovisual de la modelo, el presentador manifestó que "No había visto esa nota" en referencia a la difusión del video donde se comunicaba la noticia.

Tras un periodo marcado por crecientes rumores de crisis y desmentidas previas, la confirmación llegó de manera directa. El animador despejó cualquier duda sobre el estado actual del vínculo al expresar que "Sí, terminamos la relación" dando por terminado el contacto sentimental. Esta declaración se alinea con la postura de la modelo peruana, quien ya había manifestado encontrarse bajo la premisa de "Estoy tranquila y firme con la decisión" al descartar una posible reconciliación tras el tiempo compartido.

La pareja inició su camino en 2023 tras conocerse en el marco del programa Bailando. A lo largo de casi tres años, compartieron viajes y grabaciones familiares para un reality, atravesando diversas etapas de exposición mediática. A diferencia de ocasiones anteriores donde los protagonistas relativizaron el distanciamiento, esta vez ambos coincidieron en que el vínculo llegó a su fin definitivo. En medio de las especulaciones sobre la unión, Mimi Alvarado había lanzado acusaciones previas sosteniendo que "Es una relación paga" sobre la naturaleza del noviazgo.