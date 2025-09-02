Publicidad
Publicidad

Huarpe Deportivo > Portugal

Tivani ganó la cuarta etapa del Gran Premio Jornal de Noticias y le saca 30 segundos a su perseguidor

El ciclista sanjuanino Nicolás Tivani, representando al Aviludo-Louletano-Loulé Concelho, demostró su espectacular presente al conseguir su tercer triunfo en solo cuatro etapas del 34° Gran Premio Jornal de Noticias.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Nicolás Tivani en la competencia de Portugal.

El sanjuanino Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho) ha vuelto a escribir otra página dorada en su carrera deportiva al adjudicarse la cuarta etapa de la 34° edición del Gran Premio Jornal de Noticias en Portugal. Este martes 2 de septiembre de 2025, el ciclista pocitano no tuvo límites y logró su tercer triunfo en apenas cuatro etapas disputadas, lo que le permite escalar a la cima de la clasificación general de la prestigiosa competencia.

La etapa, que abarcó un recorrido de 126,6 kilómetros en la localidad portuguesa de Paredes, vio a Tivani imponerse con maestría en un emocionante sprint sobre adoquines. El argentino demostró una vez más su velocidad y potencia, superando a rivales de peso como Ailetz Lasa (AP Hotels-Tavira-Farense) y Adrián Bustamante (GI Group-Simoldes-UDO), quienes completaron el podio del día. Este triunfo ratifica el gran presente del sanjuanino en tierras lusas.

Publicidad

Con este resultado contundente, Tivani no solo suma una nueva victoria parcial, sino que también hereda el codiciado maillot amarillo de líder, que hasta hoy pertenecía a Diogo Narciso (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car). Narciso llegó a más de siete minutos de los hombres de cabeza en esta etapa, abriendo la puerta para el ascenso del ciclista sanjuanino.

En la tabla general, Nicolás Tivani ahora ostenta una ventaja de 30 segundos sobre Tiago Leal (RP-Paredes-Boavista), quien se ubica en la segunda posición. El tercer puesto del podio lo ocupa Pedro Silva (Anicolor-Tiene21), a 33 segundos del líder.

Publicidad

El Gran Premio Jornal de Noticias continuará este miércoles con una etapa en línea de 135 kilómetros, que conectará Oporto con Arada (Ovar), donde Tivani buscará defender su liderazgo y mantener su racha imparable en tierras portuguesas.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
1
En caucete

Le robó el celular a una menor de edad y destruyó el móvil policial que lo perseguía

Un incidente de robo y daño mantuvo en alerta a Caucete, cuando una menor fue despojada de su teléfono celular por dos individuos a bordo de una motocicleta. La rápida intervención del Comando Radioeléctrico Este derivó en una persecución a alta velocidad en la que los sospechosos no dudaron en dañar un móvil policial antes de abandonar el vehículo, el cual resultó tener un pedido de secuestro activo.
Más Leídas
1
En caucete

Le robó el celular a una menor de edad y destruyó el móvil policial que lo perseguía

Un incidente de robo y daño mantuvo en alerta a Caucete, cuando una menor fue despojada de su teléfono celular por dos individuos a bordo de una motocicleta. La rápida intervención del Comando Radioeléctrico Este derivó en una persecución a alta velocidad en la que los sospechosos no dudaron en dañar un móvil policial antes de abandonar el vehículo, el cual resultó tener un pedido de secuestro activo.
21
Para 2026

Los cinco nombres que suenan para reemplazar a Petri como ministro de Defensa

El Ministerio de Defensa se prepara para un cambio de liderazgo, ya que Luis Petri dejaría su cargo para asumir como diputado, en el caso que gane. La Casa Rosada evalúa perfiles técnicos y políticos para esta vacante clave, mientras su sucesor deberá enfrentar desafíos inmediatos relacionados con el equipamiento militar, las prestaciones sociales de los efectivos y la situación de organismos clave.
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS