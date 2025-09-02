El sanjuanino Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho) ha vuelto a escribir otra página dorada en su carrera deportiva al adjudicarse la cuarta etapa de la 34° edición del Gran Premio Jornal de Noticias en Portugal. Este martes 2 de septiembre de 2025, el ciclista pocitano no tuvo límites y logró su tercer triunfo en apenas cuatro etapas disputadas, lo que le permite escalar a la cima de la clasificación general de la prestigiosa competencia.

La etapa, que abarcó un recorrido de 126,6 kilómetros en la localidad portuguesa de Paredes, vio a Tivani imponerse con maestría en un emocionante sprint sobre adoquines. El argentino demostró una vez más su velocidad y potencia, superando a rivales de peso como Ailetz Lasa (AP Hotels-Tavira-Farense) y Adrián Bustamante (GI Group-Simoldes-UDO), quienes completaron el podio del día. Este triunfo ratifica el gran presente del sanjuanino en tierras lusas.

Publicidad

Con este resultado contundente, Tivani no solo suma una nueva victoria parcial, sino que también hereda el codiciado maillot amarillo de líder, que hasta hoy pertenecía a Diogo Narciso (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car). Narciso llegó a más de siete minutos de los hombres de cabeza en esta etapa, abriendo la puerta para el ascenso del ciclista sanjuanino.

En la tabla general, Nicolás Tivani ahora ostenta una ventaja de 30 segundos sobre Tiago Leal (RP-Paredes-Boavista), quien se ubica en la segunda posición. El tercer puesto del podio lo ocupa Pedro Silva (Anicolor-Tiene21), a 33 segundos del líder.

Publicidad

El Gran Premio Jornal de Noticias continuará este miércoles con una etapa en línea de 135 kilómetros, que conectará Oporto con Arada (Ovar), donde Tivani buscará defender su liderazgo y mantener su racha imparable en tierras portuguesas.