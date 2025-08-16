San Juan vuelve a estar en lo más alto del ciclismo internacional gracias a una nueva actuación estelar de Nicolás Tivani. El pocitano, que corre para el Aviludo Louletano, se consagró este sábado en la novena y penúltima etapa de la Vuelta a Portugal, una de las pruebas más importantes del calendario europeo.

Tivani, que ya había celebrado en la primera jornada de la 86ª edición, sumó así su segundo triunfo en esta competencia, consolidando su gran momento deportivo. La etapa no fue nada sencilla: un parcial de 174,4 kilómetros que unió Alcobaça con el Alto de Montejunto, donde el desnivel y las rampas superiores al 10% pusieron a prueba la resistencia de los ciclistas.

El sanjuanino fue protagonista en el tramo decisivo. A falta de 3 kilómetros para la meta, lanzó un ataque junto al español Pau Martí (Israel Premier Tech Academy) y en el último ascenso logró despegarse para encaminarse en solitario hacia la victoria. Tivani cruzó la línea con los brazos en alto, celebrando bajo un imponente paisaje montañoso, en un cierre cargado de emoción.

El podio se completó con Martí, que llegó 14 segundos después, y el bonaerense Tomás Contte, compañero de Tivani, quien finalizó tercero a 47 segundos. El cuarto lugar fue para el francés Alexis Guerin (Anicolor) a 1 minuto y 37 segundos, mientras que quinto culminó el colombiano Jesús Peña (AP Hotels & Resorts), a 1 minuto y 41 segundos.

En la clasificación general no hubo cambios significativos: el líder sigue siendo el ruso Artem Nych (Anicolor), quien defenderá el primer puesto en la última etapa de la competencia, que se disputará este domingo y bajará el telón de una edición que ya tiene nombre propio para los sanjuaninos: Nicolás Tivani.