¡Todo listo! Conor McGregor analizó su aparición en TUF y la pelea con Michael Chandler

El excampeón de dos divisiones de UFC, Conor McGregor, hizo foco en lo que viene para él. Su regreso al octágono más importante del planeta será nada menos que contra Michael Chandler. Sin embargo, antes de la pelea entre ellos, ambos entrenarán a sus equipos en The Ultimate Fighter 31. Sin dudas, podría ser un evento histórico, con millones de ventas PPV y mucha expectativa para ver a dos de los mejores Peso Ligero de la Tierra.

Cabe resaltar que la filmación de TUF 31 está programada para este mes, por lo que restan pocos días para que la historia entre ellos inicie. El programa presentará un elenco de Peso Ligero y Gallo para cada uno, los que compiten por estar en los elencos comandados por McGregor y Chandler. "Estoy deseando que llegue. Estoy deseando que llegue. Me siento bien. Me siento enérgico", partió diciendo Conor con Daily Mirror de Gran Bretaña.

"Me siento listo sabes, estoy lanzando mis patadas altas más rápido de lo que estoy lanzando mi jab. Así que estoy muy emocionado de volver", sentenció "The Notorious". Por otra parte, días antes, el propio Michael Chandler le dijo a The MMA Hour: "Si miras los números, creo que 2 millones compras, no es solo una posibilidad, creo que es muy alcanzable y alcanzable".

McGregor vs. Chandler, un combate que todos quieren ver

A su vez, el estadounidense también había indicado en ese momento: "Es difícil para mí hacer sonar mi propia bocina, pero creo que lo que he creado es un nivel de intriga y mística que cuando aparezco en la noche de la pelea y la puerta de la jaula se cierra, se desata el infierno y mi pie está en el gas. No he visto un pedal de freno en absoluto desde que firmé con la organización".

"Honestamente, desde que empecé a pelear. Simplemente continúa construyendo y construyendo y construyendo. Entonces mira por qué se hizo esta pelea, Conor sabe que va a hacer grandes números", sentenció Chandler. Posiblemente esta aparición en The Ultimate Fighter con Conor McGregor, además de la pelea posterior entre ambos, sea la mejor oportunidad que haya tenido en su vida, a pesar del título que consiguió en Bellator.