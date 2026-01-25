Tomás Moyano fue el protagonista de la segunda etapa de la Vuelta a San Juan 2026. El ciclista del equipo Municipalidad de Santa Lucía – Gremios por el Deporte se impuso este domingo en el tramo que unió Media Agua con Pedernal, en el departamento Sarmiento, tras completar los 131 kilómetros del recorrido y convertirse en el ganador de la jornada.

Tras cruzar la meta de llegada, Moyano expresó su satisfacción por el resultado: “Feliz porque le pude regalar una etapa a toda mi familia, que siempre está al pie del cañón: a mis abuelos, a Oli, a mis tíos y a toda la gente que me apoya. El triunfo tiene un sabor especial porque mi papá fue quien me dirigió. El equipo hoy confió en mí y las piernas respondieron muy bien”.

En la misma línea, el ciclista destacó la preparación previa y el significado del triunfo: “Nos encontramos en una buena forma física. Quizá no nos tocó disfrutar ni el Giro del Sol ni la Difunta, ni otras carreras de la temporada, pero el foco siempre estuvo puesto en la Vuelta. Espero estar a la altura de las circunstancias. Dios nos regaló este triunfo aquí, en la capital del ciclismo”.

El segundo lugar de la etapa fue para Nicolás Tivani, del equipo Municipalidad de Pocito, quien volvió a mostrarse regular y competitivo. Con este resultado, Tivani se mantiene como líder de la clasificación general, consolidando su protagonismo en la carrera.

El podio de la jornada lo completó el chileno Cristóbal Báez Muñoz, representante del equipo Plus Racing, en una etapa que comenzó a marcar diferencias en la lucha por los primeros puestos de la Vuelta a San Juan 2026.