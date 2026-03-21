Tragedia en Ruta 20 deja al menos tres muertos en un violento choque

Un grave siniestro vial se registró en la noche de este sábado sobre la Ruta Nacional 20, a la altura de la zona de Taranto, en inmediaciones de calle Zapata. Según las primeras informaciones, el hecho habría dejado al menos tres personas fallecidas, lo que generó un fuerte operativo de emergencia en el lugar.

De acuerdo a los datos preliminares, en el accidente estuvieron involucrados dos vehículos: un Renault Logan de color blanco y un Audi TT rojo. Por causas que aún se investigan, ambos rodados habrían colisionado en circunstancias que todavía no fueron esclarecidas por las autoridades.

Personal policial, servicios de emergencia y peritos trabajaban intensamente en la escena para asistir a posibles heridos y relevar pruebas que permitan reconstruir la mecánica del hecho. La magnitud del impacto habría sido considerable, lo que explicaría la gravedad de las consecuencias.

Hasta el momento, la información es incipiente y no se descarta que en las próximas horas se conozcan más detalles oficiales sobre la identidad de las víctimas y las condiciones en que se produjo el choque.