Un accidente fatal conmocionó a los vecinos de Las Chacritas, cuando a las 17 horas de este lunes, un hombre murió tras ser embestido por un camión que se dirigía por Ruta 20 hacia el este. La víctima era un conocido vecino de la zona.

Según confirmaron fuentes policiales a DIARIO HUARPE, el siniestro ocurrió cuando un hombre de aproximadamente 55 años y conocido como “El Tucumano”, robó un melón de un puesto de productos regionales, ubicado en la banquina de la ruta, y al intentar escapar se habría caído sobre la misma, justo al mismo tiempo en que transitaba un camión con acoplado.

Un hombre murió atropellado por un camión en ruta 20 (Foto: DIARIO HUARPE).

Personal Policial se hizo presente en el lugar para comenzar con los trabajos investigativos correspondientes. Allí, trabajaron efectivos de la Comisaría 31º y División de Criminalística, realizando las distintas pericias y desviando el tránsito de la concurrida ruta.

Cerca de las 20 horas se hizo presente el Fiscal de Turno, Cristian Gerarduzzi, quien confirmó que el camión transportaba pinturas desde San Juan hacia Córdoba, de donde es oriundo el conductor y cuál quedó detenido hasta avanzar en la investigación. A su vez, aseguró que se realizaron las pericias accidentológicas, mecánicas y fotográficas e incluso se procedió al secuestro del camión y a realizar un test de alcoholemia al camionero.

La víctima fue trasladada a la Morgue Judicial a los fines de practicarle una autopsia para determinar la causa final de su muerte y también conocer en qué estado se encontraba la persona, ya que varios testigos comentaron que habría estado alcoholizado.

¿Quién era “El Tucumano”?

Al llegar al lugar del siniestro, DIARIO HUARPE pudo dialogar con un amigo de la víctima y testigo directo del hecho. El mismo comentó que desde horas de la mañana ambos se encontraban juntos tomando vino y buscando hacer algunas “changas”.

Aquí vivía "El Tucumano" (Foto: DIARIO HUARPE).

A su vez, relató que “El Tucumano” supo vivir en una casa de la zona, pero hace un tiempo fue desalojado y eso lo llevo a vivir de manera indigente en un descampado que se encuentra justo frente al sitio donde ocurrió el siniestro. El hombre vivía bajo la sombra de un árbol donde podían observarse algunas de sus pocas pertenencias, como un par de frazadas, baldes, una pava y algunas verduras que le entregaban algunos comerciantes de la zona.

Según el relato de otros vecinos, la víctima no tendría familia en San Juan y si bien era conocido por todos en Las Chacritas, no era muy querido por sus supuestas prácticas delictivas. De hecho, los propietarios del puesto del que habría robado un melón justo antes del accidente, dijeron que no les extrañaba que hubiera sido así, ya que no sería la primera vez que “El Tucumano” les hurtaba sus productos.