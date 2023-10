Investigarán nuevamente al empresario Bernardo Turcumán, acusado de la tragedia en Ruta 20, después de que habría sido filmado conduciendo un vehículo pese a que lo tiene prohibido por la Justicia de San Juan. Para acreditar si el empresario del rubro de combustibles estaba conduciendo una camioneta en el departamento Caucete, la defensa de la familia de Nasser Picón solicitó las cámaras del Cisem y el aporte de un testigo que aseguraría el presunto delito. Desde Fiscalía confirmaron a DIARIO HUARPE que estudiarán el video que trascendió públicamente para acreditar si es o no el empresario.

Jorge Guillen, abogado querellante del ciclista fallecido en 9 de Julio, aseguró a DIARIO HUARPE que realizó ante el Ministerio Público Fiscal una presentación donde solicitó las cámaras del Cisem, sumado al aporte de un testigo que afirmaría que el empresario sanjuanino había descendido del lado del conductor de la cabina de una camioneta 4x4 en una de sus estaciones de servicio que tiene en Caucete.

Publicidad

En este sentido, el abogado Guillen explicó “estamos hablando de un presunto porque no está acreditado. Hemos solicitado las cámaras del Cisem para poder determinar si Turcumán manejaba o no. En caso de acreditar que el empresario estaba manejando, el fiscal entiende que es autónomo y que sería un delito aparte que después se puede acumular al legajo ya existente”.

Cabe destacar que la familia Turcumán aseguró que la persona que fue filmada en los videos no era el empresario Bernardo Turcumán. Horas después de que las imágenes trascendieran, el abogado e hijo del empresario del rubro de combustibles, aseveró que la persona que conducía la camioneta 4x4 es un familiar muy parecido a su padre.

Por su parte, el empresario que se encuentra con la licencia de conducir retenida luego de que la jueza de garantías, Celia Maldonado, diera lugar al pedido de la querella mientras avance la investigación había afirmado que lo “quieren joder”.

“Yo desde hace dos días me estoy trasladando a todos lados acompañado de un chofer. Tengo un hombre que me está llevando hacia donde yo quiero ir y no me puedo hacer eco de lo que digan de mí”, agregó Bernardo Turcumán tras hacerse eco del video.