La familia Turcumán aseguró que la persona que fue filmada en los videos que llegaron a DIARIO HUARPE no era el empresario Bernardo Turcumán, acusado de la tragedia en Ruta 20. En ese sentido, el abogado e hijo del empresario del rubro de combustibles, aseveró que la persona que conducía la camioneta 4x4 es un familiar muy parecido a su padre.

Por su parte, el empresario que se encuentra con la licencia de conducir retenida luego de que la jueza de garantías, Celia Maldonado, diera lugar al pedido de la querella mientras avance la investigación afirmó que lo “quieren joder”.

“Yo desde hace dos días me estoy trasladando a todos lados acompañado de un chofer. Tengo un hombre que me está llevando hacia donde yo quiero ir y no me puedo hacer eco de lo que digan de mí”, agregó Bernardo Turcumán.