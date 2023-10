Pese a que lo tiene prohibido por la Justicia de San Juan, el empresario Bernardo Turcumán, acusado de la tragedia en Ruta 20, habría sido filmado conduciendo un vehículo. Las imágenes grabadas por gente cercana a la familia de Nasser Picón fueron tomadas sobre el mediodía de este jueves, es decir a tan solo dos días de la audiencia donde la jueza de garantías, Celia Maldonado, dio lugar al pedido de la querella para retenerle la licencia de conducir a Turcumán por un año mientras avance la investigación. El abogado defensor presentará un escrito ante el Ministerio Público Fiscal por la presunta desobediencia del empresario del rubro de combustibles a la medida dictada.

En las imágenes que fueron compartidas a DIARIO HUARPE se puede observar al que sería el empresario sanjuanino descendiendo de una camioneta 4x4 en una de sus estaciones de servicio que tiene en el departamento Caucete. De acuerdo a los datos compartidos por los testigos, Turcumán habría llegado en su camioneta, pero se retiró en otro de sus vehículos, de marca Citroën.

Indignados por las imágenes registradas, la familia de Nasser Picón, intentó hacer una denuncia en la Comisaría 9ª de Caucete, pero al tratarse de una desobediencia pública les aclararon que tenían que hacer una queja ante el Ministerio Público Fiscal. Por este motivo, el abogado querellante, Jorge Guillen presentará el escrito correspondiente.

Por su parte, ante la consulta de DIARIO HUARPE, el fiscal de la UFI Francisco Micheltorena, dijo que esperarán que la familia acerque las imágenes que fueron grabadas para proceder con el incumplimiento de la orden judicial. En ese sentido, recordó que la retención de la licencia de conducir se conoció durante la audiencia de este último martes, y la misma entró en vigencia de manera inmediata.

Si bien la defensa del empresario que estuvo a cargo de su hijo, Martín Turcumán, podría haber apelado la medida, no lo hizo durante la audiencia. “Tienen 72 horas para presentar un recurso por escrito que debe evaluar la jueza, pero no he sido notificado de que se haya presentado”, agregó Micheltorena.

Debido al incumplimiento de la orden judicial, no se descarta que alguna de las partes pida una condena más efectiva sobre Turcumán, teniendo en cuenta que no habría acatado la prohibición de manejar a tan solo dos días de que la Justicia le retuvo la licencia de conducir.

Indignación familiar

Johanna Arabena, la pareja del ciclista fallecido en 9 de Julio compartió a DIARIO HUARPE la bronca que le generó ver las presuntas imágenes del empresario al volante. “Es una vergüenza. Es una falta de respeto a toda la familia de Nasser”, cerró.