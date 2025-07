Tragedia: un avión militar se estrelló contra una escuela dejando 19 muertos y más de 100 heridos

Una tragedia sacudió a Bangladesh este lunes cuando un avión de entrenamiento militar, modelo F-7 BGI de fabricación china, se estrelló contra las instalaciones del Milestone School and College, ubicado en el barrio de Uttara, al norte de Daca. El accidente, que ocurrió poco después de la 1 de la tarde, causó la muerte de al menos 19 personas y dejó más de un centenar de heridos, muchos de ellos estudiantes que estaban en clase en ese momento, según confirmaron las autoridades y medios internacionales.

La violencia del impacto provocó un incendio inmediato que generó una columna de humo visible a gran distancia, dificultando las labores de rescate. El avión colisionó directamente con la entrada de un edificio de dos plantas dentro del campus escolar, en momentos en que alrededor de 2.000 alumnos se encontraban en sus actividades regulares. “Me daba mucho miedo ver videos en la televisión. ¡Dios mío! Es mi escuela”, expresó conmocionada Rafiqa Taha, una estudiante de 16 años que no estaba presente al momento del accidente, en diálogo con The Associated Press.

El accidente de avión que sacude Bangladesh

Las autoridades locales reaccionaron con rapidez y declararon un día de duelo nacional. Equipos del ejército, bomberos y defensa civil acudieron al lugar para evacuar y asistir a los heridos. De los más de 100 lesionados, al menos 83 fueron hospitalizados, y 28 fueron trasladados al Instituto Nacional de Quemados y Cirugía Plástica, muchos con quemaduras graves, informó el periódico Prothom Alo. La rápida propagación del fuego complicó el rescate, lo que aumentó la gravedad de las heridas.

El jefe del gobierno interino, Muhammad Yunus, expresó su profundo pesar por la catástrofe: “La pérdida sufrida por la Fuerza Aérea, los estudiantes, padres, maestros y personal del Milestone School and College, así como otros afectados por este accidente, es irreparable”, afirmó en un mensaje publicado en redes sociales y recogido por la agencia AFP. Más tarde, en otro comunicado difundido por Facebook y citado por Europa Press, Yunus ofreció sus condolencias y ordenó a todas las autoridades sanitarias prestar atención prioritaria a los heridos.

Hasta el momento, las causas del siniestro no han sido determinadas. El ejército de Bangladesh confirmó que se trataba de un vuelo de entrenamiento rutinario cuando el avión se precipitó sobre el campus. Una investigación exhaustiva fue anunciada por las autoridades con el objetivo de esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, la comunidad educativa y la sociedad en general exigen respuestas claras y medidas urgentes para prevenir nuevas tragedias.