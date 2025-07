La estrella mundial que podría reforzar al Real Madrid

El Real Madrid continúa dando forma a su ambicioso proyecto de cara a la próxima temporada. Tras haber asegurado los fichajes de Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Franco Mastantuono, el club blanco evalúa ahora los posibles movimientos de salida en su plantilla para liberar espacio y recursos. En este contexto, David Alaba y Rodrygo Goes aparecen como posibles nombres para abandonar la institución, lo que abriría la puerta a una nueva incorporación estelar.

La dirección deportiva merengue se enfrenta al difícil desafío de cubrir el vacío que dejó Toni Kroos con su retiro al final de la campaña anterior. El alemán fue pieza clave en el esquema del equipo y encontrar un relevo a su altura se ha convertido en prioridad absoluta. Según el diario madrileño As, el club ha centrado su atención en Rodrigo Hernández, mediocampista del Manchester City, como candidato ideal para asumir ese rol clave en el corazón del equipo.

La posible salida de Rodrygo Goes podría ser determinante para facilitar esta operación. El delantero brasileño, que ha despertado interés en varios gigantes europeos, podría dejar entre 80 y 100 millones de euros en las arcas del club si se concreta su venta. Con este ingreso, el Real Madrid tendría el margen económico suficiente para intentar un fichaje de primer nivel este verano, tal como señala el citado medio: “el Madrid tiene la capacidad económica de afrontar este verano otro gran fichaje”.

Otros nombres que considera el Real Madrid

No obstante, la búsqueda no está exenta de dificultades. De acuerdo con As, el principal problema radica en que “el Real Madrid no ha encontrado ningún jugador con la capacidad suficiente para ser titular en el mediocampo”. A pesar de considerar también a nombres como Nicolò Barella, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, las largas vinculaciones contractuales y su rol fundamental en sus clubes complican cualquier negociación.

El caso de Rodrigo Hernández presenta matices especiales. El internacional español volvió a la actividad al final de la temporada pasada, tras superar una grave lesión de rodilla sufrida en septiembre ante el Arsenal. Aunque el Manchester City aún lo considera clave y su contrato vence en 2027, el hecho de no haber renovado aún genera expectativas en el entorno blanco. El Real Madrid observa con atención, consciente de que este podría ser el refuerzo estratégico que necesita para consolidar su nuevo ciclo.