¿Se viene Ilia Topuria vs. Max Holloway 2? El cruce que podría darse en UFC por otro título

Max Holloway volvió a brillar en el octágono durante el UFC 318, donde defendió con éxito su título BMF frente a Dustin Poirier. A pesar de su reciente derrota por nocaut ante Ilia Topuria, el hawaiano demostró estar más vigente que nunca, venciendo a otra leyenda del deporte. No tardó en llegar la reacción del hispanogeorgiano, quien desde sus redes sociales dejó claro que aún considera el cinturón como suyo: "Sigue siendo mío", escribió junto a una imagen del título BMF, encendiendo la polémica.

Ilia Topuria, actual campeón del Peso Ligero, ha aparecido en más de una ocasión portando el cinturón BMF, pese a que este nunca estuvo en juego durante su enfrentamiento con Holloway. Su convicción de que ese título le pertenece ha sido constante desde su histórica victoria, la primera vez que Holloway fue noqueado en su carrera. Tras la última victoria de Max, Topuria no tardó en enviarle un mensaje directo, que avivó el fuego entre ambos.

Publicidad

El cruce de palabras entre Ilia Topuria y Max Holloway

La respuesta de Max no se hizo esperar. En conferencia de prensa, entrevistas y redes sociales, "Blessed" minimizó el gesto de su rival con un comentario irónico: "¿Para qué te gastas dinero en ese cinturón? Sé que eres rico, pero es un malgasto de dinero". Además, reafirmó su intención de ajustar cuentas con Topuria, aunque esta vez en una categoría diferente: el peso ligero. “Por hacerme lo que me hizo, por supuesto que quiero mi venganza”, declaró en ESPN.

Desde UFC, Dana White no ha cerrado la puerta a un segundo capítulo entre ambos. Tras el evento en Las Vegas, el presidente de la compañía dejó claro que una revancha está sobre la mesa: "¿Topuria vs Holloway 2? Creo que Max está en una gran posición en este momento... todo es posible ahora mismo". White incluso sugirió que, de darse el combate, el cinturón BMF podría estar en juego, reconociendo los méritos recientes de ambos peleadores.

Publicidad

Sin embargo, el futuro de Holloway aún no está definido. Otra posible pelea que genera expectativas es ante Charles Oliveira, quien expresó su deseo de enfrentarse a Max a finales de año. "Do Bronx" recordó que venció al hawaiano hace una década, aunque Max no se quedó callado: "Oliveira dijo que se lesionó en nuestra primera pelea. La última vez que revisé, los médicos dijeron que no encontraron ninguna lesión". Con el respaldo de Dana White para ambas opciones, el siguiente reto de Holloway promete ser uno de los combates más esperados del año.