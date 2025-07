La escena mediática no sale de un "bombazo" para meterse en otro, y la última noticia que "dominó la escena" es la separación de Pampita y Martín Pepa, una ruptura que "hizo mucho ruido" y que "nadie se lo imaginaba". La información fue brindada en exclusiva en el programa "Mujeres Argentinas", donde se afirmó categóricamente: "No es se habría separado, es que se separó, está confirmadísimo".

La relación entre Pampita y Pepa comenzó en octubre del año pasado, muy poco tiempo después de que la modelo terminara su vínculo con Roberto García Moritán. Según la información, fueron amigas de Pampita quienes se lo presentaron y ella "le gustó muy rápido". Sin embargo, la pareja enfrentó un obstáculo desde el primer momento: la distancia. Martín Pepa es jugador de polo y está contratado por distintos magnates que lo llevan a Nueva York y a otros destinos internacionales, lo que implicaba "mucho WhatsApp pero poco 'cara a cara', escaso roce físico".

Las razones de la ruptura fueron detalladas en el ciclo matutino de El Trece: "Ella quería más, quería verlo más seguido. Quería compartir más cosas con él". Pampita proponía "más viajes juntos, más salidas y más tiempo compartido". Sin embargo, "él prefirió otra cosa porque está muy cómodo allá" y "no quiso saber nada" de las propuestas de ella. La decisión de romper la relación la tomó él, mientras que Pampita "no quería" y "pretendía seguir y darse más oportunidades para conocerse mejor".

Para mitigar las penas, Pampita se dirigió al sur del país. Por su parte, se informó que Martín Pepa "ya está viviendo y disfrutando su soltería" y que "lo está pasando bien". La noticia generó reacciones de pesar en el programa, con María Belén Ludueña exclamando: "Dolor país. No lo podemos creer". Su compañera, Amalia Guzmán, lamentó la situación: "me molesta y me enoja por Pampita, porque la queremos todos pero no logramos entender por qué no tiene suerte con los hombres". Este nuevo quiebre sentimental para Pampita se da al mismo tiempo que Roberto García Moritán, "el ex marido de Pampita", se pasea públicamente "sonriente y rozagante" junto a su flamante pareja, la modelo, periodista y conductora Priscila Privocapich.