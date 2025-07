¿Vuelve? Lo que dijo Dana White sobre el posible regreso de Jon Jones a UFC

La posibilidad de organizar una histórica velada de UFC en la Casa Blanca ha despertado entusiasmo entre numerosos peleadores, incluido Jon Jones, quien recientemente anunció su retiro. A pesar de su sorpresivo interés en volver al octágono motivado por el simbolismo del evento, Dana White, presidente de UFC, fue tajante al respecto: no quiere contar con "Bones" en una cita tan significativa. “No puedo arriesgarme a ponerlo en posiciones importantes en un momento importante y que algo salga mal”, aseguró White durante la conferencia de despedida de Dustin Poirier.

El antes mencionado, Jon Jones, colgó los guantes siendo campeón de Peso Pesado, tras meses de tensas negociaciones con UFC que incluyeron desacuerdos económicos y problemas de agenda. Aunque se esperaba que enfrentara a Tom Aspinall, la pelea nunca se concretó y Jones optó por alejarse del deporte, dejando atrás una carrera que muchos consideran como una de las más brillantes en la historia de las artes marciales mixtas.

Publicidad

El posible regreso de Jon Jones a UFC

Sin embargo, el ambicioso proyecto conjunto entre Donald Trump y Dana White, que busca llevar UFC a la Casa Blanca, volvió a despertar en Jones las ganas de competir. El propio peleador se mostró entusiasmado con la posibilidad: “Creo que es emocionante. Muy emocionante. No puedo prometer nada, pero tengo la firme sensación de que estaré en ese evento”, declaró el excampeón, insinuando su disposición a regresar por un motivo que considera más profundo.

Pese a ese entusiasmo, Dana White fue contundente: por ahora no hay planes para incluirlo. “Esa velada es en un año. No pienso en nada ahora mismo. Todo puede cambiar de aquí al 4 de julio. No vale la pena hacer planes tan anticipados”, afirmó el directivo, dejando claro que el futuro de Jones dentro de la empresa sigue siendo incierto.

Publicidad

Horas después de las declaraciones, Jon Jones reaccionó en redes sociales, defendiendo su postura y reafirmando su compromiso con el deporte: “Aunque me sentí un poco decepcionado, sigo en el grupo de pruebas antidopaje, entrenando como un profesional. Luchar por mi país me da un propósito mayor”, escribió en un mensaje dirigido a sus seguidores. El excampeón aseguró que estará listo si la oportunidad llega: “Estoy listo para pelear el 4 de julio”.