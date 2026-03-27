Transformaron un galpón en su hogar y el antes y después es furor en redes

Lo que durante años fue una estructura industrial en desuso se transformó en una vivienda familiar y en un fenómeno en redes sociales. En Ferré, un pequeño pueblo del noroeste bonaerense, Yésica Sequeira y David Vallacco lograron convertir un galpón abandonado en su casa, un proyecto que hoy sigue a más de 600 mil personas.

La historia comenzó con una herencia familiar. El galpón había sido construido en 2007 por el padre de Yésica, pero tras su fallecimiento en 2013 quedó sin uso. Durante años intentaron venderlo, aunque sin éxito debido al crecimiento urbano de la zona, que dejó de ser apta para actividades industriales.

En 2020, en plena pandemia, la pareja decidió apostar por una alternativa inesperada: transformar esa estructura en su hogar. Sin acceso a créditos ni grandes ahorros, iniciaron la obra en 2021 con un esquema de financiamiento “a pulmón”, comprando materiales de a poco y recurriendo a elementos reciclados o de demolición.

El principal desafío fue adaptar un espacio pensado para maquinaria a la vida cotidiana. La falta de luz natural obligó a rediseñar completamente la estructura. La solución fue crear un patio interno, retirando parte del techo para generar ventilación e iluminación, lo que terminó convirtiéndose en el eje del diseño.

El resultado es una casa de una planta con tres habitaciones, dos baños, cocina integrada, living-comedor, escritorio y una galería frontal. Todo fue diseñado y ejecutado por ellos mismos, sin intervención de profesionales, combinando conocimientos técnicos y aprendizaje práctico.

El proceso no estuvo exento de dificultades. La pareja atravesó momentos económicos críticos, incluyendo la pérdida de empleo de Vallacco en 2023, lo que los obligó a vender bienes y ajustar gastos para continuar la obra. También enfrentaron tensiones personales derivadas del esfuerzo y la convivencia en plena construcción.

Incluso se mudaron antes de terminar la casa. Durante meses vivieron entre materiales, durmiendo en el suelo y avanzando por etapas. Fue en ese contexto que comenzaron a compartir el proceso en redes sociales, inicialmente como registro personal.

Sin embargo, el contenido rápidamente ganó visibilidad. Las imágenes del “antes y después” y la transparencia sobre las dificultades del proyecto generaron identificación en miles de usuarios. La cuenta, conocida como “Casa Galpón”, creció de forma exponencial y hoy funciona como fuente de inspiración para quienes buscan construir o refaccionar con recursos limitados.

El impacto fue más allá de lo virtual. Según relatan, muchas personas retomaron obras abandonadas o se animaron a proyectos propios tras conocer su historia. Además, el uso de materiales reciclados y soluciones económicas despertó interés en un público que busca alternativas accesibles.

Aunque la casa ya está habitada, el proyecto continúa. La pareja aún planea completar sectores como el frente, el garage y un taller, avanzando según sus posibilidades económicas.

La “Casa Galpón” se consolidó así como un ejemplo de autoconstrucción y resiliencia. Más allá del resultado final, la historia pone el foco en el proceso: un camino atravesado por limitaciones, esfuerzo sostenido y una fuerte apuesta personal que terminó convirtiéndose en un fenómeno social.