El secretario de Transporte de San Juan, Marcelo Molina, realizó un balance de los primeros días de funcionamiento del boleto escolar gratuito y anunció un refuerzo en territorio para mejorar su implementación. La medida contempla la presencia de orientadores en puntos estratégicos del sistema para asistir a los usuarios en la validación del beneficio.

“Va a haber un trabajo de campo, pedido por la ministra Laura Palma, con gente que va a estar en lugares estratégicos, como estaciones de transbordo, algunas paradas y en los colectivos, asesorando y orientando”, explicó Molina. El objetivo es despejar dudas sobre el uso de la tarjeta SUBE y garantizar que los estudiantes puedan acceder sin inconvenientes al servicio.

El funcionario destacó que el sistema, completamente digital, alcanzó en poco más de un mes a una masa significativa de beneficiarios. “Tenemos 121.000 personas inscriptas en estos 40 días, de las cuales 114.000 ya tienen el beneficio aplicado en la tarjeta”, indicó. Además, precisó que solo el lunes se registraron 132.000 transacciones, lo que equivale a unos 65.000 estudiantes utilizando el boleto gratuito en sus traslados diarios.

Errores frecuentes y confusión en el uso

Según detalló Molina, los principales inconvenientes no radican en fallas del sistema sino en el desconocimiento de los usuarios. “Los problemas más comunes que estamos detectando es confusión en entender cuál es el uso de la tarjeta correcta”, señaló.

Uno de los errores más habituales tiene que ver con la utilización de la SUBE digital. “El sistema por defecto da la tarjeta digital. Aquellos que tienen SUBE digital, el beneficio está ahí, por lo que deben usar el teléfono con NFC o QR”, explicó. En caso de optar por la tarjeta física, es necesario validar previamente el beneficio en una terminal automática (TAS), con NFC o solicitando al chofer que lo active.

También advirtió que muchos usuarios creen que el beneficio se activa automáticamente tras registrar la tarjeta. “No, hay que registrarse e inscribirse para obtener el beneficio”, aclaró.

Otro punto crítico es el uso de tarjetas incorrectas. “Cada tarjeta SUBE tiene un número y el beneficio está asignado a ese número. Si se usa otra tarjeta, no lo va a tener”, afirmó Molina, ejemplificando con casos de estudiantes que cambiaron de tarjeta sin actualizar el registro.

Control del sistema y uso individual

Desde la Secretaría también remarcaron que el beneficio es personal e intransferible. El sistema incorpora una demora entre validaciones para evitar usos indebidos. “No se puede usar una misma tarjeta para pagar varios pasajes. Tiene que estar a nombre de una sola persona y es esa la que tiene el beneficio”, explicó.

En esa línea, Molina señaló que el esquema busca garantizar que el boleto gratuito cumpla su objetivo principal: facilitar el acceso a la educación. “El boleto deja de ser una barrera para ir a estudiar y es mucha la gente que está haciendo uso de este servicio”, sostuvo.

Inscripción abierta y garantía del servicio

El funcionario confirmó además que la inscripción al programa continúa abierta, especialmente para quienes inician actividades académicas en fechas posteriores. “El beneficio no está cerrado, sigue disponible para quienes se vayan incorporando”, indicó.

Por último, llevó tranquilidad a la comunidad educativa al remarcar que existe una directiva clara para las empresas de transporte. “Los choferes están avisados que no deben bajar a ningún estudiante del colectivo”, subrayó, en un mensaje que apunta a evitar situaciones de conflicto mientras se termina de ajustar el funcionamiento del sistema.

Con operativos en calle, campañas de orientación y ajustes sobre la marcha, el Gobierno provincial busca consolidar una política que ya alcanza a decenas de miles de estudiantes y que apunta a garantizar el acceso igualitario al transporte público.