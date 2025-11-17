Tras el descenso de San Martín, que se definió el pasado sábado frente a Aldosivi, el arquero y capitán del equipo, Matías Borgogno, utilizó sus redes sociales para expresar el dolor del momento y dejar un mensaje de agradecimiento hacia los hinchas verdinegros.

“Es un momento muy duro para todos nosotros”, comenzó su publicación, haciendo referencia al golpe que significó para el plantel perder la categoría. Como capitán, aseguró que sentía la responsabilidad de hablar y poner en palabras la frustración: “Quiero asumir la responsabilidad de expresarles el dolor que siento al no haber cumplido el objetivo que nos propusimos. Me entristece que lo que logramos con tanto esfuerzo no se haya podido mantener”.

Borgogno también remarcó el compromiso con el que afrontó cada etapa de la temporada: “Sepan que lo di todo en cada entrenamiento, en cada partido y para que cada detalle a mejorar dentro del grupo y de la institución fuera contemplado”.

En otro tramo del mensaje, el arquero agradeció a los hinchas por el acompañamiento incondicional a lo largo de los últimos años: “No me alcanzan los agradecimientos hacia cada uno de ustedes que siempre nos apoyaron y estuvieron ahí, en las buenas y en las malas. Gracias por cada mensaje que me enviaron, por las palabras de aliento y por valorar todo lo que hice estos años”.

Finalmente, dejó una frase que fue celebrada por muchos simpatizantes verdinegros: “Su amor por esta camiseta y por el club es algo único. La ilusión de haberla peleado hasta el final fue de todos y así, todos juntos, pronto volveremos a Primera”, cerró junto a dos corazones en verde y negro.

El posteo rápidamente se llenó de comentarios, entre muestras de afecto y pedidos para que continúe en el club en la próxima temporada, mientras la institución atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente.