Murió un hombre en Sarmiento tras un fuerte siniestro vial

En la noche del 1 de enero, específicamente a las 22:45 horas, se registró la primera tragedia vial del año en la localidad de Colonia Fiscal, Sarmiento. El siniestro tuvo lugar en el Lateral de la Colectora Este de la Ruta 40, a la altura del kilómetro 115.

La víctima fatal fue identificada como Juan Carlos Burgos Sánchez, de 46 años, quien fue trasladado con signos vitales al hospital departamental, pero falleció a los pocos minutos de su ingreso,. Por otro lado, Carlos Sebastián Zabaleta, de 31 años, se encuentra internado en el Hospital Rawson con politraumatismos y una fractura en su brazo izquierdo,.

La UFI Delitos Especiales lidera la investigación para determinar qué ocurrió, ya que existen dos versiones contrapuestas sobre el hecho,. Una de las hipótesis sugiere que ambos hombres circulaban en la motocicleta y cayeron violentamente sobre la calzada,. La segunda teoría plantea que Burgos Sánchez caminaba por la zona y fue atropellado desde atrás por el motociclista Zabaleta.

Respecto a las condiciones del lugar al momento del impacto, este siniestro ocurrió en una zona donde no hay luz artificial y prácticamente no se veía nada. Debido a la falta de visibilidad, la escena del hecho quedó bajo resguardo para realizar una nueva inspección ocular aprovechando la luz solar.