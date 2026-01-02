El Ministerio de Gobierno de la Provincia de San Juan, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informa oficialmente el estado del Paso Fronterizo Internacional Agua Negra, correspondiente al viernes 2 de enero de 2026. La principal vía de conexión con Chile, la Ruta Nacional 150, se encuentra habilitada para la circulación de vehículos.

El horario de tránsito autorizado para este día está comprendido entre las 07:00 y las 17:00 horas. Las autoridades enfatizan la necesidad de que los conductores que transiten por el corredor montañoso extremen las precauciones, debido a la presencia de personal de la Dirección Nacional de Vialidad desplegado en la zona realizando tareas de mantenimiento y conservación de la ruta.

Se recuerda a los usuarios la obligatoriedad de circular con luces bajas encendidas en todo momento y de respetar estrictamente los límites de velocidad establecidos, medidas fundamentales para garantizar la seguridad en un trazado de características geográficas particulares.

Contactos a tener en cuenta

Para consultas o asistencia relacionada con el paso fronterizo, el Gobierno provincial pone a disposición los siguientes canales de comunicación:

Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Institucionales: Teléfonos (+54) (264) 4307246, 4307251 o 4307208. Correo electrónico: coop.internacional@sanjuan.gov.ar

Gendarmería Nacional Argentina: Sección Las Flores, Tel. (+54) (2647) 497002 / Escuadrón 25 Jáchal, Tel. (+54) (2647) 420473.

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional: Línea gratuita 0800-222-6272 o 0800-333-0073, de lunes a viernes de 9 a 18 horas.

Asimismo, se destaca la información de contacto del Consulado General de la República Argentina en Valparaíso, Chile, para asistencia consular: Teléfonos (+56) (32) 2217419, 2213691 o 2745539. Para emergencias exclusivamente, está disponible una guardia las 24 horas en el número celular (+56) (9) 93238104.

En materia de salud, se recuerda la disponibilidad del Hospital Tomás Perón, ubicado en la localidad de Rodeo, departamento Iglesia, para cualquier contingencia. El servicio de emergencia médica se activa a través del número 107.

Para realizar llamadas telefónicas desde Argentina hacia Chile, se debe marcar el prefijo internacional (+56), seguido del código de zona (por ejemplo, 51 para La Serena-Coquimbo) y el número fijo, o bien (+56)(9) para comunicarse con un teléfono celular chileno.