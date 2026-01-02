Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional para la provincia de San Juan, se espera un cambio significativo en las condiciones climáticas durante el fin de semana, marcando una transición desde las altas temperaturas habituales del verano hacia un período de notable descenso térmico. Este cambio estará asociado a la llegada de un sistema de vientos del sector sur y la probabilidad de tormentas aisladas.

El viernes 2 de enero se presentará como el día más cálido de la secuencia, con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 37°C durante la tarde. Sin embargo, la persistencia de vientos moderados del sur y sudeste a lo largo del día anticipa la llegada de un frente de aire más fresco.

El sábado 3 de enero se producirá el cambio más notable. Durante la madrugada, se pronostican tormentas aisladas y una temperatura mínima de 22°C. A lo largo de la mañana, las condiciones se volverán ventosas, con vientos intensos del sur que podrán alcanzar ráfagas entre 51 y 59 km/h. Este flujo de aire polar será el factor determinante para moderar las temperaturas, limitando el ascenso diurno. Así, la máxima para la tarde del sábado se prevé en 34°C, representando un descenso de tres grados respecto al día anterior. Durante la tarde y noche, se mantendrá la probabilidad de tormentas aisladas.

El domingo 4 de enero confirmará la tendencia de descenso. La madrugada y mañana se presentarán con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima notablemente más baja, de 20°C. Durante la tarde, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura máxima no superará los 34°C, consolidando un ambiente más fresco en comparación con los días previos. El viento rotará al sector suroeste y noreste, perdiendo intensidad.