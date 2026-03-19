Tras el hallazgo de los hermanitos en Pocito, la justicia evalúa posibles medidas de protección

Una situación que generó profunda preocupación se conoció este miércoles al mediodía en Pocito, cuando un niño de tan solo 3 años fue encontrado deambulando solo por la vía pública. El hallazgo ocurrió en inmediaciones de Calle 11 y 21 de Febrero, en el Barrio Pocito, cuando un recolector de residuos que trabajaba en la zona advirtió la presencia del pequeño sin la compañía de ningún adulto y decidió contenerlo mientras daba aviso a la Policía.

El hallazgo que activó el protocolo de protección

Ante el alerta, efectivos policiales se presentaron en el lugar y asistieron al menor, quien fue puesto a resguardo mientras se iniciaba un operativo para intentar ubicar a su familia. En paralelo, los agentes comenzaron a realizar averiguaciones para determinar de dónde provenía el niño y cuál era su domicilio.

Tras las primeras tareas investigativas, los policías lograron establecer la vivienda del pequeño. Sin embargo, al llegar al lugar se encontraron con otra situación que también encendió las alarmas: dentro de la casa se encontraba solo su hermano, un menor de 10 años, sin la presencia de ningún adulto responsable.

Frente a este escenario, se dio inmediata intervención a la línea 102 y a la Asesoría de Menores, organismos especializados que comenzaron a trabajar para garantizar la contención y protección de los hermanitos.

La versión de los padres y las condiciones del hogar

El fiscal que intervino en el caso explicó que se activó el protocolo correspondiente y que, durante las averiguaciones, se pudo constatar que los padres de los niños se encontraban trabajando al momento del hecho. Según indicaron las autoridades, ambos adultos realizan tareas de cosecha y suelen salir muy temprano por la mañana, por lo que los menores quedaban solos en la vivienda.

De acuerdo con lo manifestado por los padres ante la justicia, esta situación se repite a diario debido a sus obligaciones laborales. Además, señalaron que por la tarde la madre lleva al niño de 10 años a la escuela, ya que se encuentra escolarizado. Los progenitores también indicaron que, según quienes los asistieron, los menores se encontraban bien alimentados y vestidos al momento del hallazgo.

La situación actual de los menores

Finalmente, se confirmó que los padres se presentaron voluntariamente ante las autoridades y que actualmente los dos niños se encuentran nuevamente con ellos en el hogar familiar. No obstante, el caso no se cierra aquí: fuentes judiciales precisaron que la situación seguirá bajo estricto seguimiento de la línea 102 y de la Justicia de Menores.

Los organismos intervinientes deberán evaluar en profundidad el contexto familiar y determinar si corresponde adoptar nuevas medidas para resguardar la integridad de los pequeños. El objetivo prioritario, según indicaron las autoridades, es garantizar que los niños no vuelvan a quedar expuestos a una situación de desprotección como la ocurrida este miércoles, que puso en evidencia los riesgos de permanecer sin supervisión adulta durante extensas jornadas laborales.