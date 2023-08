Dos días continuos de Zonda sirvieron para que nieve en toda la cordillera sanjuanina, lo que permitió que las siete estaciones que miden en alta montaña, por primera vez en lo que va del año, tengan acumulación. La nevada tardía podría cambiar el rumbo de la temporada hídrica, aunque todavía depende de lo que suceda en los próximos días para saber cuánto impactará en la actual sequía.

Es que la provincia llegó a este 20 de agosto, casi al final de la temporada de nevadas, con reservas de nieve de unos 600 hm3, muy similares al 2021 que fue el peor año hídrico del último siglo. Pero la nevada tardía alcanzó a todo el oeste y esto podría hacer que pase de un año muy mal a uno moderado. El fin de la sequía, en cambio, estaría lejos todavía.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

La mejor noticia la dio la estación Teatinos, que pasó de tener 20 cm de nieve a 50 después del temporal. La acumulación en este lugar se traduce en buen caudal, según los registros históricos, comentó la directora de Hidráulica Guadalupe López, en una entrevista Radio Sarmiento. Esto eleva un poco las expectativas si se tiene en cuenta que durante el invierno la mayoría de los reportes daban cuenta de que el lugar conservaba la nieve.

Es que un factor clave para el pronóstico no es solo que haya precipitaciones, también que la zona pueda mantener los niveles. Esto depende de si después de un temporal hay nuevas nevadas que compacten lo anterior, de que la temperatura no suba excesivamente en la zona e incluso de que no haya fuertes vientos.

Por eso también hay cierta cautela de parte de las autoridades, López explicó que, si bien una nevada como la de estos días es siempre positiva, cuánto impactará en el pronóstico está todavía por verse. “Hay que ver qué sucede en estos días del periodo de nevadas”, explicó, ya que la temporada de acumulación de reservas termina en septiembre.

Para quienes sí es un alivio más que esperado, aunque todavía con expectativa baja, es para los departamentos del norte. Es que San Juan tiene dos cuencas cordilleranas muy diferenciadas: la del río San Juan y la del río Jáchal. En la segunda, durante el invierno, no tenían nieve acumulada ya que la última nevada grande que recibió fue en abril y la misma no se conservó.

Publicidad

Del Carmen es la estación permanente norteña que tiene hidráulica y llegó al temporal sin nieve acumulada. Este martes, cuando midieron, encontraron 20 centímetros acumulados. Estos también están a merced del calor, pero López remarcó que, aunque no llegue al final del invierno, sirve que haya nevado.

Las nevadas y el fenómeno del Niño que no llegaron

San Juan transita otro año hídrico de sequía, el cuarto desde que el nivel del río empezó a bajar. Para el ciclo que está por empezar, ya que se mide desde el 1 de octubre al 30 de septiembre, había mejores expectativas que no se cumplieron.

Luego de que en la temporada 2022-2023 el pronóstico hídrico rondara los 900 hm3 (hectómetros cúbicos), esperaban que durante el actual invierno llegara el fenómeno del niño, que según explicó López en invierno se traduce en nevadas en cordillera.

Pero durante los últimos meses el pronóstico macro no se cumplía y los temporales que iban a llegar primero en junio pasaron a julio y recién este 20 de agosto, sobre el final de la temporada, nevó con fuerza. Durante el año hubo temporales esporádicos, que en su mayoría se derritieron o evaporaron en cordillera.

Ahora, si el cambio de fenómeno se da definitivamente, esperan que sea en las próximas semanas para mejorar el pronóstico y no en verano. Es que según explicó López, “el niño en verano lo que provoca son lluvias torrenciales, que crean crecientes y hacen daño, pero no ayudan a acumular agua”.

Y acumular agua es algo que San Juan necesita con urgencia, porque la temporada pasada todo lo que aportó el río, unos 600 hm3, se usó para el agro y el nivel de los embalses se mejoró recién en invierno. Esto dio como resultado que antes del reinicio del riego, que fue el lunes pasado, los tres diques estén apenas por encima del mínimo de seguridad, pero lejos todavía del nivel recomendado, por lo que, otra vez, la provincia no tiene margen de reservas para afrontar otra sequía.