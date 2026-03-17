La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada este martes desde su domicilio en el barrio porteño de Constitución hacia los tribunales de Comodoro Py, donde declara en el juicio por la denominada causa Cuadernos.

El operativo de traslado estuvo a cargo de su custodia, que la escoltó hasta los tribunales federales ubicados en el barrio de Retiro, donde se desarrolla uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años en materia de corrupción.

En este expediente, la exmandataria está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de sobornos de empresarios vinculados a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. La causa reúne a decenas de imputados, entre exfuncionarios y empresarios.

La declaración de Cristina Kirchner se realiza de forma presencial, luego de que el tribunal rechazara distintos planteos de su defensa que buscaban modificar las condiciones de su comparecencia en el juicio oral.

El proceso judicial, conocido como “causa Cuadernos”, se inició a partir de anotaciones que detallaban supuestos pagos ilegales, y con el tiempo se convirtió en uno de los expedientes más emblemáticos de la política argentina reciente.

La audiencia genera una fuerte expectativa política y judicial, con presencia de militantes y dirigentes en las inmediaciones de los tribunales, y en un contexto de alta tensión entre el kirchnerismo y sectores del Poder Judicial.