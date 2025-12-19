La noche de beneficios de la semana olímpica en MasterChef Celebrity (Telefe) estuvo marcada por un desafío que parecía sencillo pero terminó siendo uno de los momentos más comentados del programa. Los participantes debieron cocinar en equipos y replicar tres platos clásicos de brunch en tiempo récord: pancakes, huevos benedictinos y una ensalada César. El último plato fue el que desató tensiones y comparaciones inevitables entre Momi Giardina y La Joaqui.

El desafío comenzó cuando Cachete Sierra se convirtió en capitán tras ganar un mini desafío y eligió al Turco Husaín como líder del equipo rival. Los equipos se formaron con Cachete junto a La Joaqui, Evangelina Anderson y Emilia Attias, mientras que el Turco lideró a Momi Giardina, Sofía "La Reini" Gonet y Sofi Martínez. Cada capitán tuvo que asignar los platos, y curiosamente, tanto La Joaqui como Momi terminaron a cargo de la misma preparación: la ensalada César.

Publicidad

La elección de La Joaqui no terminó bien, ya que su versión de la ensalada no convenció al jurado. Germán Martitegui lanzó una pregunta que marcó el tono: si la salsa venía aparte. Al descubrir que estaba "abajo de todo", Damián Betular empezó a buscarla de manera exagerada, generando risas incómodas en el estudio. La Joaqui intentó justificarse, pero sus palabras no lograron revertir la percepción general del especialista en pastelería.

Por otro lado, el equipo del Turco liderado por Momi enfrentó el desafío con nervios y discusiones internas, pero al momento de la degustación, el resultado sorprendió a todos. "Esto es una César", aseguró Martitegui, destacando la textura de la salsa y el equilibrio entre ajo, anchoas y queso. Betular calificó el plato como "un milagro", recordando que la comediante no había querido acatar todas las órdenes.

Publicidad

La consagración llegó minutos después, cuando el jurado decidió otorgarle la medalla plateada al mejor plato de la noche. Emocionada, Momi aprovechó el momento para hacer una dedicatoria personal y filosa: "Nunca pude ser abanderada ni escolta... se lo dedico a María Elena, una maestra que nunca me eligió".

El contraste fue inevitable. Mientras la ensalada de La Joaqui había sido blanco de burlas, críticas y roces entre compañeros, la de Momi se transformó en símbolo de reivindicación, cierre de bocas y triunfo personal. Dos platos iguales, dos resultados opuestos y una noche que dejó en claro que, en MasterChef Celebrity, incluso lo más simple puede convertirse en un campo de batalla.