La gripe H3N2 vuelve a ocupar un lugar central en las alertas sanitarias debido a la expansión de una variante de la influenza A en varios países de América Latina y otras regiones del mundo. En Argentina, las autoridades analizan muestras para determinar si ya circula localmente, aunque hasta ahora no hay confirmación oficial de casos autóctonos.

Los síntomas más comunes de esta infección respiratoria son fiebre alta, malestar general, dolores musculares, tos seca y fatiga extrema. En algunos casos también se pueden presentar otros malestares asociados a la gripe estacional.

Especialistas señalan que los grupos más vulnerables ante esta infección son los menores de cinco años y los adultos mayores, quienes tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones respiratorias. Ante la aparición de síntomas compatibles, se recomienda consultar al médico, evitar la automedicación y reforzar medidas preventivas como vacunación, lavado de manos y el aislamiento en caso de enfermedad.

La variante que está en vigilancia, denominada subclado K de H3N2, ha generado preocupación porque sus mutaciones podrían permitir cierta evasión de la inmunidad previa, aunque las vacunas actuales parecen conservar efectividad para prevenir hospitalizaciones, especialmente en niños y adultos.

Mientras tanto, instituciones de salud mantienen activa la vigilancia epidemiológica y aconsejan a la población seguir las normas habituales de prevención frente a infecciones respiratorias, como ventilar ambientes cerrados y quedarse en casa si se presentan síntomas gripales, para reducir la transmisión comunitaria.