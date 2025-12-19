El mundo del automovilismo y del deporte en general se volcó a las redes y medios para despedir con mensajes sentidos a Greg Biffle, una de las figuras más emblemáticas de la Nascar, quien murió este jueves 18 de diciembre de 2025 junto a su esposa y sus dos hijos en un accidente aéreo en Carolina del Norte.

Tras confirmarse la tragedia, ex colegas, autoridades y personalidades del deporte motor expresaron su dolor y reconocimiento al histórico piloto, resaltando tanto su trayectoria deportiva como su impacto fuera de las pistas.

Uno de los primeros en transmitir sus condolencias fue Richard Hudson, político de Carolina del Norte, quien destacó que Biffle y su familia eran “amigos que vivieron sus vidas centradas en ayudar a otros” y recordó al piloto como un “gran campeón” que emocionó a millones de aficionados.

Desde la propia Nascar, la cuenta oficial publicó un comunicado en el que expresó que la “familia de Nascar está devastada” por la pérdida de Biffle, reconocido como uno de los 75 mejores pilotos de la historia de la categoría, y enfatizó su incansable trabajo humanitario tras su retiro de la competición.

El equipo de béisbol Cincinnati Reds, afición que Biffle seguía con entusiasmo, también se pronunció: se “sintieron profundamente afligidos” por la noticia y enviaron su “más sentido pésame” a familiares, amigos y fanáticos.

Además, Sean Patrick Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos nombrado por Donald Trump y amigo cercano, destacó en su mensaje que Biffle no fue solo “una leyenda de la Nascar”, sino “un verdadero patriota” que empleó su plataforma para ayudar a otros, como en labores humanitarias tras el huracán Helene.

Estos tributos reflejan no solo el impacto de Biffle en el automovilismo, donde cosechó 19 victorias en la Nascar Cup Series y ganó respeto por su estilo de conducción y profesionalismo, sino también la huella personal y humana que dejó fuera de las pistas.

La conmoción por su fallecimiento es vasta y la comunidad deportiva sigue compartiendo homenajes, destacando su legado deportivo, su entrega a causas solidarias y el profundo vacío que deja su partida.