La plataforma de videos TikTok anunció que firmó un acuerdo para vender sus activos en Estados Unidos, en una operación clave para evitar que el Congreso de ese país apruebe una prohibición de la aplicación por supuestos riesgos de seguridad nacional vinculados a su empresa matriz, ByteDance.

El acuerdo fue sellado con un consorcio de inversores, que incluye a grandes fondos y socios estratégicos interesados en mantener la presencia de TikTok en el mercado estadounidense. La venta comprende los activos operativos, tecnológicos y de datos de TikTok en ese país, con el objetivo de que quede bajo control mayoritariamente local y así cumplir con las exigencias de seguridad y regulación planteadas por las autoridades estadounidenses.

La medida llega luego de meses de tensiones entre Washington y la empresa china ByteDance, que controla TikTok, a raíz de preocupaciones expresadas por legisladores de ambos partidos sobre la posible exposición de datos de usuarios estadounidenses y la influencia de China en plataformas digitales con miles de millones de usuarios en el mundo.

Aunque los detalles financieros del acuerdo no fueron divulgados oficialmente, fuentes cercanas al proceso señalaron que la operación podría estar valuada en varios miles de millones de dólares, y está sujeta a aprobación regulatoria en Estados Unidos. De concretarse, la venta permitiría a TikTok continuar operando libremente en ese mercado sin enfrentar medidas coercitivas como la retirada de la app de tiendas digitales o bloqueos de acceso.

La noticia fue recibida con atención tanto por analistas de tecnología como por autoridades políticas de Estados Unidos, quienes ven en el acuerdo un intento de mitigar los riesgos alegados por la plataforma, aunque algunos sectores del Congreso han señalado que vigilarán de cerca la futura estructura accionaria y de gestión de la empresa si continúa operando en suelo estadounidense.

El resultado podría marcar un precedente significativo en la forma en que las grandes plataformas tecnológicas con origen extranjero negocian su acceso a mercados regulados, en un contexto global de creciente atención sobre la seguridad de los datos y la influencia digital.