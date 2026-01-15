El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la dirigente opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, mantuvieron este jueves un almuerzo privado en la Casa Blanca para analizar la situación política y económica de Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro del poder.

El encuentro se realizó a las 12.30 (hora de Washington) en un comedor reservado y se extendió por más de dos horas. Se desarrolló en un contexto de alta tensión regional y de fuertes movimientos diplomáticos de la administración estadounidense en el Caribe.

La visita de Machado coincidió con una nueva incautación de un petrolero vinculado a Venezuela por parte de fuerzas estadounidenses. Según informó el Comando Sur, el buque Verónica fue interceptado de madrugada “sin incidentes”, al considerar que operaba en violación de la “cuarentena” impuesta por Trump a embarcaciones sancionadas. Con este operativo ya suman seis los petroleros relacionados con Venezuela capturados desde mediados de diciembre, cuatro de ellos después del traslado de Maduro a Nueva York el pasado 3 de enero.

Tras el almuerzo, la dirigente opositora se trasladó al Congreso de Estados Unidos para reunirse con senadores. A la salida de la Casa Blanca, Machado calificó brevemente el encuentro como “muy bueno” y saludó a venezolanos que se encontraban concentrados frente a la residencia presidencial.

Durante la reunión, Machado le entregó a Trump una medalla conmemorativa y una placa alusiva al Premio Nobel de la Paz, un gesto que, según su entorno, estaba previsto y se relacionó con el interés manifestado por el mandatario estadounidense en ese reconocimiento internacional. Del encuentro también participó el secretario de Estado, Marco Rubio, lo que reforzó el peso político de la reunión.

Desde el equipo de Machado señalaron que el gesto tuvo un carácter simbólico, como parte de la búsqueda de respaldo político en Washington. Pese a la relevancia del encuentro, ninguna de las partes brindó detalles concretos sobre los temas abordados.

En el escenario posterior a la salida de Maduro, Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina y desde Washington comenzaron a surgir señales de mayor aceptación hacia su figura. Trump incluso mantuvo una comunicación telefónica con ella, a quien calificó como “una persona fantástica”, destacando avances en áreas como petróleo, comercio y seguridad nacional.

Machado, quien obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2025 por su defensa de la democracia en Venezuela, llegó a Washington con un perfil cauteloso. Incluso sugirió compartir el galardón con Trump, posibilidad que fue descartada por el Instituto Nobel.

En paralelo, la administración estadounidense avanza con un ambicioso plan energético que incluye el control de los recursos petroleros venezolanos y una inversión proyectada de 100 mil millones de dólares para el desarrollo de la industria. Parte central de esta estrategia es frenar la salida de crudo mediante buques sancionados o pertenecientes a la denominada “flota en la sombra”.

“El único petróleo que saldrá de Venezuela será el que esté coordinado de forma adecuada y legal”, sostuvo el Comando Sur en un comunicado. No obstante, ejecutivos de grandes petroleras advirtieron que el país sigue siendo “no invertible” sin reformas profundas.

El almuerzo entre Trump y Machado se produjo así en un escenario de reacomodamiento político regional, donde el control del petróleo aparece como eje central de la estrategia estadounidense sobre el futuro de Venezuela.