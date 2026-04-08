Trump amenaza con aranceles del 50% a países que vendan armas a Irán

En medio de un escenario de máxima tensión global y negociaciones abiertas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a utilizar sus redes sociales para marcar la cancha. Este jueves, el mandatario amenazó con imponer de forma "inmediata" un arancel del 50% a cualquier país que provea armamento militar a Irán, sin permitir ningún tipo de exclusión ni exención.

"El país que suministre armas militares a Irán será inmediatamente gravado con un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a EE.UU.", sentenció Trump en Truth Social. La medida busca blindar el proceso de diálogo que Washington mantiene con la República Islámica tras el anuncio de la tregua temporal.

Avances en la negociación: los "15 puntos"

Pese a la dureza de la amenaza comercial, Trump se mostró optimista sobre el curso de las conversaciones en Islamabad. Según el mandatario, el proceso se encuentra en una "etapa muy avanzada" para alcanzar un acuerdo de paz definitivo.

El presidente estadounidense reveló que ya existe consenso en varios de los quince puntos propuestos por su administración. "Estamos, y seguiremos estando, negociando con Irán la reducción de aranceles y sanciones", subrayó, destacando que el objetivo es desmantelar por completo cualquier capacidad nuclear en la región.

Un "cambio de régimen muy productivo"

Uno de los puntos más llamativos de sus declaraciones fue la mención a un giro en la política interna iraní. Trump aseguró que el país ha experimentado un "cambio de régimen muy productivo" y que Estados Unidos colaborará estrechamente para garantizar que no haya enriquecimiento de uranio.

"Estados Unidos desenterrará y eliminará todos los restos nucleares enterrados a gran profundidad", apuntó el mandatario, haciendo referencia a los operativos de los bombarderos B-2 y asegurando que dichos restos permanecen bajo "estricta vigilancia satelital".

El fin de los objetivos militares

Para Trump, la razón por la que se ha llegado a esta instancia de negociación es contundente: Estados Unidos ha "cumplido y superado todos los objetivos militares" previstos durante el conflicto. Con la balanza a su favor, la Casa Blanca ahora utiliza el poderío comercial como herramienta de presión para evitar que otras potencias interfieran en el proceso de paz rearmando a Teherán mientras se discute el alto el fuego definitivo.