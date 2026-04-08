Le robaron a la esposa de Leandro Paredes en un shopping

Camila Galante, esposa del futbolista Leandro Paredes, utilizó sus redes sociales para relatar un hecho de inseguridad ocurrido recientemente. La influencer fue víctima de un robo en el estacionamiento del shopping Las Toscas de Canning mientras se encontraba en el lugar. A través de sus historias de Instagram, mostró los daños en la parte trasera de su camioneta, donde se observaba un corte en el paragolpes realizado para sustraer la rueda de auxilio.

Sobre la imagen del vehículo dañado, Galante escribió "Anoche a las 20:00, adentro del estacionamiento del shopping Las Toscas Canning, me cortaron la camioneta y me robaron la rueda de auxilio. Tengan cuidado". De esta manera, la mujer compartió su indignación y alertó a sus seguidores sobre lo sucedido en un espacio concurrido que habitualmente debería ofrecer seguridad.

Aunque Camila, quien hace semanas se involucró en el escándalo que involucra a Emilia Mernes con las mujeres de la Selección, no sufrió una situación de violencia directa, la angustia por el robo estuvo presente.

El hecho generó una rápida reacción de su público ante la visibilización de estos episodios de inseguridad cotidianos. Galante insistió con su advertencia al repetir textualmente "Anoche a las 20:00, adentro del estacionamiento del shopping Las Toscas Canning, me cortaron la camioneta y me robaron la rueda de auxilio. Tengan cuidado" para asegurar que el mensaje de prevención llegara a todos los usuarios.