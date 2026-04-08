Cómo hacer banana split caliente en sartén con chocolate derretido

Preparar un postre elaborado no siempre requiere de un horno o de mucho tiempo en la cocina. La versión de la banana split caliente en sartén surge como una alternativa ideal para quienes buscan algo dulce y casero sin complicaciones.

Esta preparación se destaca por ser rápida y utilizar ingredientes simples que suelen estar disponibles en cualquier hogar. Para realizar esta receta se necesitan una o dos bananas maduras, dos cucharadas de azúcar, cincuenta gramos de chocolate amargo o con leche y una cucharada de manteca.

El proceso comienza pelando las frutas y cortándolas de forma longitudinal para luego colocarlas en una sartén con la manteca ya derretida a fuego medio. Al espolvorear el azúcar sobre las bananas, se inicia un breve proceso de cocción hasta que estas adquieren un tono dorado y se forma un leve caramelizado en la superficie.

Una vez alcanzado el punto de dorado, se debe incorporar el chocolate picado por encima de las frutas. Es fundamental bajar el fuego en este paso para permitir que el calor residual de la sartén funda el chocolate lentamente hasta alcanzar una textura cremosa. Esta técnica asegura una combinación irresistible entre la fruta caliente y el chocolate derretido en apenas unos minutos.

Para quienes desean potenciar el sabor, existen diversos ingredientes opcionales que pueden sumarse al plato final. Entre las alternativas recomendadas se encuentran el dulce de leche, la crema batida, nueces, almendras o incluso coco rallado, los cuales aportan un toque extra de textura y dulzor. Esta propuesta resulta perfecta para una merienda rápida o para resolver un antojo dulce de manera improvisada con un resultado cálido y lleno de sabor.