El Cerro Catedral, ubicado en San Carlos de Bariloche, fue elegido como el mejor centro de esquí de Sudamérica en una premiación internacional, consolidando su posición como uno de los destinos turísticos más importantes de la región.

El reconocimiento se dio en el marco de los “Best of Travel and Tourism Award 25/26”, organizados por un medio especializado de Brasil, donde miles de viajeros votaron en distintas categorías vinculadas al turismo.

El complejo se destacó por su infraestructura, ya que es el centro de esquí más grande de Sudamérica, con más de 1200 hectáreas esquiables, más de 120 kilómetros de pistas y una amplia variedad de medios de elevación.

Además, en los últimos años incorporó mejoras tecnológicas y ampliaciones en sus servicios, incluyendo sistemas de nieve artificial y modernización en los accesos, lo que mejoró la experiencia de los visitantes.

El crecimiento del turismo internacional, especialmente desde Brasil, también fue clave en su posicionamiento y en la obtención del premio.

Más allá del esquí, el cerro ofrece múltiples actividades como snowboard, trineos y propuestas para toda la familia, lo que lo convierte en un destino integral durante la temporada de invierno.