Revelaron con qué nombre falso internaron a Andrea del Boca tras el accidente

El reciente accidente de Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano Generación Dorada generó alarma tanto entre los participantes como fuera de la pantalla. Las cámaras registraron el momento en que la actriz, en plena cocina, cayó de frente, lo que motivó una atención médica inmediata y la preocupación del público.

El incidente fue viralizado en redes sociales a través de un video que muestra a la artista desplomándose, seguido por gritos y la asistencia de sus compañeros antes de que la transmisión fuera interrumpida.

La internación generó dudas respecto a la gravedad real de sus lesiones. Ángel de Brito reveló en LAM que la actriz fue ingresada al centro de salud bajo el nombre "María del B". El conductor remarcó la sorpresa del equipo al conocer esta elección de identificación oficial durante la atención médica y precisó "Así la internaron". Por su parte, Pilar Smith dejó flotando una incógnita al decir "Siempre hay misterio alrededor de Andrea".

Aunque se mencionó un supuesto golpe, el informe clínico emitido tras el accidente no detectó lesiones de gravedad. El documento médico señalaba "No se reconocen hallazgos en relación a patología traumática".

Karina Iavícoli expuso que, aunque fue atendida por guardia, no se practicaron ni cirugías ni suturas. Sin embargo, la periodista deslizó una versión adicional sobre el estado físico de la artista al comentar "Me dicen que se le habrían movido un par de dientes".

Anna del Boca, hija de la actriz, aportó claridad sobre el estado de salud de su madre durante un streaming de Telefe. Ella transmitió que "Me dicen que me quede tranquila" luego de comunicarse directamente con la producción del programa. Además, reconoció la tendencia de su progenitora a sufrir incidentes domésticos al afirmar "Es muy torpe. Se cae todo el tiempo, se tropieza. No sé qué le pasa".

Mientras se multiplican las preguntas sobre los motivos de la salida de la actriz, se recordó que días antes ya había abandonado temporalmente el reality por problemas de presión arterial y colon irritable.

En esa oportunidad, la propia protagonista explicó "Entré medicada… tengo colon irritable, estoy con antibióticos y la presión se me empieza a subir, sobre todo a la noche". Actualmente crecen los rumores sobre un posible reemplazo de Anna a Andrea, aunque esto no fue confirmado. La combinación entre el incidente físico y versiones sobre un ambiente adverso dentro de la casa alimentan las interpretaciones sobre lo ocurrido.