Miércoles 08 de Abril
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Sociedad > Truco de cocina

Cómo recalentar fideos sin que pierdan su textura

Existe un método simple que permite recuperar la textura original de la pasta sin usar sartén ni microondas.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La mejor forma de recalentar los fideos. (Imagen ilustrativa)

Recalentar fideos sin que queden duros o apelmazados es posible sin recurrir al microondas ni a la sartén. Un método simple con agua caliente permite devolverles su textura original en pocos segundos y sin sobrecocinarlos. 

La técnica consiste en hidratar nuevamente la pasta de forma controlada. Para eso, se debe calentar agua hasta que esté bien caliente, pero sin que hierva intensamente, y sumergir los fideos en un colador durante unos segundos.

El paso a paso es sencillo: colocar la pasta en un colador resistente, sumergirla entre 20 y 40 segundos (o hasta un minuto si está muy seca) y mover suavemente para separar los fideos sin romperlos. Luego, se retiran y se escurren bien. 

Este método funciona porque devuelve humedad a la pasta sin recocinarla, evita que se pegue y hasta ayuda a eliminar el exceso de grasa si tenía aceite o manteca.

Para un mejor resultado, se recomienda agregar después un chorrito de aceite de oliva o manteca, junto con la salsa caliente, para recuperar el sabor y la textura original del plato. 

Además, es clave no dejar los fideos demasiado tiempo en el agua, ya que podrían pasarse de cocción, y recalentar la salsa por separado antes de incorporarla.

Así, con un procedimiento rápido y sin ensuciar de más, es posible disfrutar la pasta como recién hecha incluso al día siguiente.

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