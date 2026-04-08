Recalentar fideos sin que queden duros o apelmazados es posible sin recurrir al microondas ni a la sartén. Un método simple con agua caliente permite devolverles su textura original en pocos segundos y sin sobrecocinarlos.

La técnica consiste en hidratar nuevamente la pasta de forma controlada. Para eso, se debe calentar agua hasta que esté bien caliente, pero sin que hierva intensamente, y sumergir los fideos en un colador durante unos segundos.

El paso a paso es sencillo: colocar la pasta en un colador resistente, sumergirla entre 20 y 40 segundos (o hasta un minuto si está muy seca) y mover suavemente para separar los fideos sin romperlos. Luego, se retiran y se escurren bien.

Este método funciona porque devuelve humedad a la pasta sin recocinarla, evita que se pegue y hasta ayuda a eliminar el exceso de grasa si tenía aceite o manteca.

Para un mejor resultado, se recomienda agregar después un chorrito de aceite de oliva o manteca, junto con la salsa caliente, para recuperar el sabor y la textura original del plato.

Además, es clave no dejar los fideos demasiado tiempo en el agua, ya que podrían pasarse de cocción, y recalentar la salsa por separado antes de incorporarla.

Así, con un procedimiento rápido y sin ensuciar de más, es posible disfrutar la pasta como recién hecha incluso al día siguiente.