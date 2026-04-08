Una excelente noticia para la comunidad universitaria sanjuanina. El Gobierno nacional, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), confirmó que se extendió la inscripción para las Becas Estratégicas Manuel Belgrano 2026. Esta prórroga representa una oportunidad vital para los estudiantes de carreras prioritarias que aún no habían completado su trámite.

La nueva fecha límite para anotarse es el 13 de abril, lo que permite a miles de jóvenes aspirar a una ayuda económica mensual que actualmente ronda los $81.685. El programa está diseñado para fomentar el egreso en sectores que el país considera fundamentales para su crecimiento económico y productivo.

Quiénes pueden inscribirse

Según la normativa vigente de Anses, las becas están destinadas a estudiantes argentinos (nativos o por opción) de entre 17 y 30 años (en el caso de ingresantes) y hasta 35 años para estudiantes avanzados. Los requisitos clave son:

Regularidad: Ser estudiante regular o estar inscripto en una universidad pública nacional o provincial.

Ingresos: El grupo familiar no debe superar un ingreso equivalente a seis salarios mínimos.

Académicos: Los estudiantes avanzados deben haber aprobado al menos dos materias cuatrimestrales (o una anual) durante el último ciclo lectivo.

Título previo: No haber finalizado una carrera de grado anteriormente.

Carreras estratégicas: el foco del beneficio

A diferencia de otros planes, la Beca Manuel Belgrano se centra exclusivamente en áreas de alto impacto. Los estudiantes sanjuaninos que cursen carreras en la UNSJ vinculadas a estos rubros pueden postularse:

Minería y geociencias (clave para el desarrollo de San Juan).

Energía e hidrocarburos.

Tecnología e informática.

Agroindustria y biotecnología.

Ciencias exactas y naturales.

Logística e infraestructura.

Cómo realizar la inscripción

El trámite es totalmente digital y se realiza a través de la plataforma oficial del programa utilizando una cuenta de Mi Argentina. Los aspirantes deben completar el formulario y adjuntar la documentación que respalde su situación académica y socioeconómica.

Las becas tienen una duración de 12 meses y son renovables año a año, siempre y cuando se cumpla con el rendimiento académico exigido. Cabe recordar que el programa cuenta con cupos limitados, otorgando prioridad primero a quienes renuevan el beneficio y luego a los nuevos postulantes por orden de mérito académico y necesidad económica.