Un hombre de Angaco murió en plena vía pública mientras esperaba a su hijo

La muerte de un hombre de 61 años en la vía pública generó una profunda conmoción en el departamento Angaco. El hecho ocurrió durante la noche del martes en la intersección de calles El Bosque y Belgrano, en una zona alejada de la villa cabecera. La víctima, identificada como Domingo Arnobio Guzmán, se encontraba esperando a su hijo, quien viajaba en un colectivo de la Red Tulum, cuando se descompensó y cayó al suelo. Según las primeras informaciones, el deceso habría sido inmediato.

De acuerdo a los datos preliminares, el episodio habría estado vinculado a un problema de salud repentino. La principal hipótesis indica que el hombre sufrió un evento cardíaco que derivó en su fallecimiento en el lugar. La ausencia de signos vitales al momento de ser asistido refuerza la presunción de una muerte natural, aunque las actuaciones continúan para confirmar las causas.

Personal de la Policía de San Juan, perteneciente a la Comisaría 20°, acudió tras el aviso de vecinos que advirtieron la situación. En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes para preservar la escena y reunir información sobre lo ocurrido. Asimismo, se dio intervención a las autoridades judiciales, que avanzan con las medidas de rigor para determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento.

La noticia impactó con fuerza entre los habitantes de Angaco, donde Guzmán era ampliamente conocido. Se desempeñaba como obrero rural y sostenía a su familia con tareas vinculadas al trabajo en el campo. Su rutina diaria estaba marcada por el esfuerzo y la búsqueda constante de recursos para sostener el hogar.

El fallecimiento dejó a su familia en una situación de gran vulnerabilidad. Su pareja contribuía a la economía doméstica mediante la elaboración de tortas caseras para la venta, actividad que complementaba los ingresos del grupo familiar. La pérdida representa un fuerte golpe tanto desde lo emocional como desde lo económico, en un contexto ya condicionado por las dificultades.