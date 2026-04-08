Un detalle inesperado convirtió al menú de los astronautas en tema de conversación global: en la misión Artemis II, no solo hay comidas científicamente diseñadas, sino también curiosidades como un pote de Nutella flotando en la nave y la presencia de 58 tortillas en su dieta diaria.

La tripulación cuenta con un total de 189 alimentos y bebidas seleccionados cuidadosamente por la NASA, que incluyen café, té, batidos, carnes, verduras y opciones dulces. Todo está pensado para resistir las condiciones del espacio, sin refrigeración y adaptado a la microgravedad.

Entre los elementos que más llaman la atención aparecen las tortillas, que reemplazan al pan tradicional. La razón es clave: no generan migas, algo fundamental en una nave espacial, donde partículas sueltas pueden flotar y afectar equipos o incluso la salud de los astronautas.

En total, llevan 58 tortillas, 43 tazas de café y hasta cinco tipos de salsa picante, en una combinación que mezcla ciencia con sabores cotidianos.

El menú incluye además platos como carne con salsa barbacoa, macarrones con queso, vegetales y snacks, todos preparados mediante procesos especiales como deshidratación o termoestabilización. Para consumirlos, los astronautas deben rehidratarlos con agua o calentarlos en dispositivos específicos dentro de la nave.

Sin embargo, lo que terminó de captar la atención del público fue la aparición de un frasco de Nutella flotando en plena transmisión, un momento que rápidamente se volvió viral y sumó un toque inesperado a la misión espacial.

Así, entre tecnología de punta y hábitos adaptados al espacio, la alimentación de los astronautas revela no solo un desafío científico, sino también pequeños guiños a la vida en la Tierra que ayudan a hacer más llevadera la experiencia fuera del planeta.