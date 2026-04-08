Telefe prepara el regreso de uno de sus programas estrellas: cuál es

Telefe planea reactivar uno de sus formatos más rendidores tras un periodo de ausencia. Según reveló Juan Etchegoyen, el programa "regresará, según mi información, en muy poco tiempo". La conducción estará nuevamente a cargo de Andy Kusnetzoff, quien "la semana pasada dio el ok para hacerlo" bajo la producción de Kuarzo.

La estrategia del canal apunta a competir directamente con La Noche de Mirtha Legrand en El Trece, situando el ciclo en su histórico horario de los sábados. Sobre la fecha de lanzamiento, el periodista comentó que "la idea es que vuelva antes del Mundial, así que esto es ya. Esto es inminente".

El presentador se muestra motivado con el proyecto. Etchegoyen detalló que "me dicen que Andy está muy motivado, con muchas ganas de hacerlo. Lo único que falta, me cuentan desde el canal de las tres pelotas, es que el canal acepte el presupuesto".

Esta propuesta se suma a otros lanzamientos de la emisora. El periodista agregó que "Telefe prepara entonces la vuelta de PH, también Por el Mundo Mundial y Tu cara me suena, que podría ir dos veces por semana antes de Gran Hermano".