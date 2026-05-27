Un joven de 21 años fue detenido en Pocito luego de haber sido acusado de arrebatarle el celular a una adolescente de 16 años y escapar por distintas calles del departamento. El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico Sur, quienes lograron recuperar el dispositivo tras un operativo con recorridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 13 horas de este miércoles, en la intersección de calles Misiones y Güemes. De acuerdo con la información policial, la damnificada manifestó que un hombre vestido con ropa oscura le sustrajo el teléfono celular y huyó rápidamente del lugar.

Tras el episodio, la menor, acompañada por una amiga y su novio, se dirigió hasta la Comisaría 24ª para denunciar lo sucedido. En ese momento, comenzaron a rastrear el equipo móvil mediante la aplicación “Encontrar”, herramienta que permitió aportar datos precisos sobre la ubicación del dispositivo.

Con esa información, efectivos policiales iniciaron recorridas por distintos sectores del departamento y lograron localizar al sospechoso sobre avenida España, al sur de calle Agustín Gómez. Según indicaron fuentes policiales, tras identificarlo, le realizaron un palpado de urgencia y encontraron entre sus pertenencias un iPhone 16 Pro color beige.

El sujeto no pudo acreditar la propiedad del teléfono y quedó inmediatamente aprehendido. Posteriormente fue identificado con el apellido Molina, domiciliado en el barrio Santa Rosa, en el departamento Pocito.

La situación fue informada a la UFI Flagrancia y el ayudante fiscal David Peña dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia. El celular fue secuestrado y posteriormente reconocido por la damnificada.